VOX exige a Juanma Moreno que decida a quien prefiere «VOX o Pedro Sánchez»

La relación entre el PP y VOX en Andalucía no parece pasar por sus mejores momentos, y desde que se comenzó a negociar entre los diferentes Grupos Políticos la posible aprobación de los Presupuestos para 2022 y a las puertas de lo que cada vez tiene más pinta de unas elecciones andaluzas en el primer semestre del mismo año, la situación se ha complicado aún más.

Cada vez parece más evidente, según todos los estudios demoscópicos, que ambos partidos están condenados a entenderse para que el cambio se consolide en una Comunidad como la andaluza,que vivió casi 40 años de socialismo, en los que el clientelismo, la corrupción, el mamoneo y el choriceo impregnaba hasta el último despacho de la Junta, por lo que sus votantes entenderían mejor que ambos partidos se dedicaran a gestionar lo mejor que sepan y no se dediquen a darse «pellizquitos de monja» en ocasiones y «palos a destajo» en otras, así como negociaciones rocambolescas con grupos antagónicos por imagen, a sabiendas que nunca, nunca les apoyarán en ni una sola de las políticas necesarias para mejorar la vida de los andaluces.

De «autocomplaciente”, cargado de “autobombo” y “alejado de la realidad de la calle”. Así ha descrito el portavoz del grupo parlamentario VOX en Andalucía, Manuel Gavira, el discurso del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. «Lo acostumbrado en los debates anteriores. Viene a lo de siempre; a la autocomplacencia, al autobombo, a seguir prometiendo cosas que saben que no pueden cumplir. Ninguna palabra de esas promesas electorales que le hicieron presidente en 2018, ninguna palabra de los acuerdos que tiene pendientes con VOX y ha tardado unos diez minutos en hablar de lo realmente importante para él: los presupuestos».

«Eso es lo que ha hecho. Cuando uno llega a hablar de este tema, el resumen fácil es que al presidente Moreno Bonilla se le está acabando el tiempo. Solo tiene dos opciones: puede aceptar e irse con Sánchez porque Juan Espadas es una sucursal de Sánchez aquí en Andalucía, o puede cumplir con VOX, y ya no tiene más opciones”, ha asegurado el portavoz parlamentario.

Para terminar, Manuel Gavira ha recordado a Juanma Moreno que no tiene mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía: “Se olvida de que es presidente gracias al apoyo de VOX. 26 y 21 siguen siendo 47, que son los apoyos que tiene el Gobierno en este Parlamento. La semana que viene, cuando nos traigan los presupuestos, si no se acepta lo que se ha pactado con VOX, no tendrá nuestro apoyo