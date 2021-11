Pablo Iglesias ‘desempolva’ a Hitler para acusar a Bertín Osborne de “nazi”

Bertín Osborne solo necesitó una frase para picar a Pablo Iglesias.

En una entrevista con el diario ’20 Minutos’, el presentador y cantante afirmó que él “haría cosas aún más de izquierdas que las que dice Pablo Iglesias”. Una afirmación que ha molestado al exlíder de Podemos.

En concreto, Osborne indicó:

“Yo probablemente haría cosas aún más de izquierdas que las que dice Pablo Iglesias. Algunas cosas las haría. Pero claro, si las hiciera afectaría a los políticos, porque les diría cómo gastar el dinero, cómo redistribuirlo en lugar de dárselo a los chiringuitos, que por ejemplo les pagaran a todos los españoles con lesiones cerebrales o discapacidad las sillas de ruedas, por ejemplo, que hay 400.000 en España. ¿Por qué no lo paga la Seguridad Social? Porque no tiene dinero. ¿Y por qué no tiene dinero? Porque se lo gastan en otras cosas”.