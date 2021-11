Asociaciones de guardias civiles vetan la presencia de unióngc 

AUGC, UO y ASESGC vetan la presencia de UniónGC-Unión de Guardias Civiles, en la plataforma contra la “Proposición de reforma de la ley orgánica 4/2015”

En la tarde del día de ayer, la Asociación profesional UniónGC www.uniongc.org fue invitada a formar parte de una plataforma, que estudiará movilizaciones antes la supuesta modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana. A dicha plataforma han sido invitadas por varios sindicatos de Policía Nacional, organizaciones que representan a todos los cuerpos policiales, sin distinción de uniforme, y UniónGC se adhirió a ella desde el primer momento.

En la mañana de hoy, hemos tenido noticia que varias Asociaciones de guardias civiles, han vetado la presencia de UniónGC, aludiendo a la falta de representación en el Consejo de la Guardia Civil. AUGC, Unión de Oficiales y ASESGC, organizaciones que ya han demostrado en más ocasiones su clasismo, con absoluto desprecio por los derechos de quienes no van de su mano, manifestaron que caso que UniónGC formara parte de dicha plataforma, ellos se retirarían de la misma, un claro chantaje y una falta de respeto por los afiliados de UniónGC y por los suyos propios, a quienes en multitud de ocasiones reclaman la necesidad de unión. En UniónGC agradecemos las muestras de apoyo trasladadas por los sindicatos policiales UFP y SUP, quienes no entienden el gesto, en este momento tan crítico para la seguridad de los miembros de las FyCS.

Desde UniónGC, vamos a seguir luchando como hasta el día de hoy, por los derechos de todos los guardias civiles, sin distinción de graduación en todos los frentes posibles, y en este caso concreto, con todas las herramientas que nos otorga la legislación vigente, sin obviar en ningún momento la presencia en las calles, y teniendo como único objetivo la defensa de los derechos de los guardias civiles.

Cualquier dato o aclaración la UniónGC ha puesto a disposición de todos los interesados los Teléfonos de contacto de: Jose Antonio Varona Bajo, Secretario General ) y de 670379058 Eduardo A. García, Secretario de Comunicación ) 670379084. https://twitter.com/UnionGC