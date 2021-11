Espadas y se marcha con Susana al Senado para asegurarse el sueldo

Todavía no ha sido comunicado oficialmente, pero oficiosamente es una realidad como la copa de un pino que, no solo el candidato a la Junta del PSOE andaluz se ha buscado el sustento en el Senado español, sino que se lleva de la mano a su delfín, mano derecha y secretario de organización en el partido, Noél Rodríguez, que igualmente conseguirá el acta en la Cámara Alta y se garantizarán los 90.000€ que de media gana un senador en España.

Para hacer posible semejante pirueta, a los senadores Miguel Ángel Vázquez y Marisa Bustinduy se les terminará el chollo y tienen los dos pies fuera del Senado, a la vez que los afiliados andan desconcertados con la maniobra, que llevará a dos personas que deben recorrer día a día, supuestamente a las puertas de unas elecciones autonómicas, las diferentes agrupaciones socialistas para darse a conocer, limar asperezas y generar ilusión en el electorado, a un puesto de trabajo en Madrid que les obligará a mantener ocupado su tiempo en política nacional, a no ser que hagan dejación de funciones de forma evidente y solo dediquen el tiempo necesario en el senado para recibir cumplidamente la nómina asignada, que dejaría en muy mal lugar a la parejita féliz.



Con esta fórmula, Espadas y Rodríguez han conseguido que, a excepción de los «muy cafeteros», se consolide la idea,cada vez más extendida de que a la clase política lo único que realmente les importa es mantener un ritmo de vida que ni el mejor de sus sueños hubieran conseguido fuera de la política.

Pese a llevar pocos meses al frente del aparato socialista andaluz, los sondeos publicados no han reflejado, en modo alguno, el llamado ‘efecto Espadas’ que desde el aparato político-mediático se afanan en lanzar a los cuatro vientos y las encuestas no solo no mejoran en la mayor agrupación socialista de España, sino que el PP de Juanma Moreno se encuentra a más de 15 puntos de media del PSOE y con estas maniobras, la cosa no tiene pinta de mejorar para el socialismo andaluz.