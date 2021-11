Abascal zarandea a Mónica Oltra por su feminismo ‘a la carta’ que “justifica el hijab y abandona a las menores de Baleares”

Mónica Oltra demuestra que su feminismo es ‘a la carta’: ella escoge qué actitudes son machistas y cuáles no. Todo a conveniencia de la extrema izquierda.

La vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, que ha utilizado todos los medios para evitar que se investiguen los abusos a menores tutelados, ha defendido que la ceutí Fátima Hamed, porte el hiyab, un símbolo de sumisión al hombre.

«No voy a entrar en la simbología religiosa ni de género. Fátima Hamed lo respondió en el propio acto. Invito a que escuchen su respuesta. Planta cara a la extrema derecha en la asamblea de Ceuta. La gente que pontifica en un tweet diciendo quién puede ser feminista o no, le haría muchas más preguntas. Hay muchos símbolos de opresión en el mundo y solo nos preguntamos por ese (El hiyab). No nos preguntamos por qué íbamos maquilladas o con tacón. Tener que pesar 45 kilos cuando mides 1,60 no lleva a caso al sufrimiento de muchas jóvenes. A las que obligan no les ponen un hiyab, les ponen un burka».