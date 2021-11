Los Reyes pasan de Barcelona y los ‘indepes’ se vengan revelando un incidente público de Doña Letizia

En una bipolaridad que resulta cómica, la prensa independentista catalana se queja amargamente cuando los Reyes de España giran visita a Cataluña y hacen exactamente lo mismo cuando no están presentes en algún acto social de relevancia.

Vean lo que cuentan en el panfletillo, voz del separatismo, Elnacional: “Mientras en Barcelona se celebraban los Premios Ondas, sin la presencia de los reyes de España, solo faltaría, Felipe y Letizia tenían otra cita de aquellas que tanto les gustan: legiones de palmeros, cenas pantagruélicas y protocolo y más protocolo”.

Escocidos por este acto de “palmeros”, como dice la citada publicación, los periodistas del subsidiado y nada objetivo régimen independentista han mirado con lupa el acto de los Reyes, la cena de gala cena de gala en honor al presidente de Italia, Sergio Matarella, para ‘cazar’ a los monarcas en algún renuncio en lo que suponía la vuelta a un acto de estas características, después de casi dos años por mor de la pandemia.

Y han ‘cazado’, al menos así lo cree la citada publicación, a Doña Letizia en un renuncio por culpa de las mascarillas. Publican un vídeo en el que se observa el siguiente incidente que relatan así:

«Justo cuando entraban los monarcas y sus invitados, mientras todo el mundo iba dirigiéndose hacia el lugar de la mesa que le tocaba, fíjense en un detalle de esta foto: todo el mundo, de momento, lleva la mascarilla, pero sólo entrar a la sala, Felipe por una parte de la mesa y Letizia por la otra, parece como si ella tuviera muchísima prisa para sacársela y ya se la está bajando antes de tiempo».

Una de las secuencias que publican en la que se aprecia que Doña Letizia se quita antes la mascarilla.

El relato de la escena prosigue: “Una vez cada uno está en su sitio, cuando todavía están de pie, la Reina no espera más y empieza a sacársela del todo, pasando de Felipe, que se supone que tendría que ser quien diera el pistoletazo de salida y que cuando él se la quite, lo hará el resto. Pero Letizia es mucha Letizia, y con la mascarilla colgando de una oreja, le dice dos veces a Felipe que espabile, que se la quite de una vez, utilizando probablemente la palabra ‘¡Va!’ o ‘Ya’”.

“Felipe se la mira, ella insiste y finalmente el rey hace el gesto, momento en el cual se puede ver cómo todo el mundo hace lo mismo que él, menos Letizia, claro está, que hacía horas que ya la llevaba fuera”, continúan.

Y cierran el relato contando otro ‘extraño’ comportamiento de la Reina: Lo más normal es sentarse, quitarse la mascarilla y ponérsela en el bolsillo o bien dejarla encima de la mesa. Letizia no. Letizia coge la mascarilla y la pone debajo del plato, cosa que no le habíamos visto hacer a nadie”.