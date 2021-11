El Congreso del PP en Castilla y León se celebrará en León los días 15 y 16 de enero

El Congreso que llevará a presidir de nuevo el PP de Castilla y León a Fernández Mañueco se celebrará a comienzos de 2022 y no ha generado ni el más mínimo problema a la dirección nacional del PP, esa que lleva «dando por saco» varios meses sin permitir exactamente lo mismo que va a pasar en Castilla y León a Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

¿Que sentido tiene que en Madrid no dejen hacer lo mismo que en Castilla y León? es la pregunta que ayer se hacían los afiliados al PP, que no alcanzan a entender semejante contradicción, pero ellos sabrán y en el pecado llevan la penitencia, que han pasado de liderar claramente todas las encuestas, a encontrarse «con la lengua fuera» viendo como el PSOE, con esa calamidad a los mandos llamado Pedro Sánchez, que está llevando a España a la peor de la ruina asociado con todo aquel que quiere la destrucción de España, le vuelve a superar en votos y escaños.

Igualmente, Fernández Mañueco restó importancia a la imputación de Javier Iglesias, presidente del PP en Salamanca, que tendrá que declarar por los ingresos injustificados de las cuotas de afiliados que se abonaron para poder tener derecho al voto en las elecciones que auparon a Mañueco a la presidencia popular, y que ayer era la comidilla en los pasillos políticos en la Comunidad.

Los estatutos del PP no contemplan la dimisión del imputado hasta que no se abra juicio oral contra él y no antes, por lo que, por ahora, el también presidente de la Diputación salmantina, no tiene que dar un paso atrás, pero lo que parece claro y evidente, es que Salamanca, la única provincia en España donde no se ha llevado a cabo en tiempo y forma la elección interna en el PP y todavía no tiene fecha para celebrarse, tiene un problemón para poder volver a apostar por Javier Iglesias, que hoy está imputado, pero las imputaciones las carga el diablo y mañana puede verse como le toca dimitir si se abriera juicio contra él, lo que le obligaría a dimitir de todos sus cargos.