Una juez se enfrenta a Pablo Iglesias y advierte a Pedro Sánchez: «No pienso callar, me voy a rebelar siempre»

Ocurría el sábado 21 de noviembre, El exlíder de Podemos Pablo Iglesias (ahora a sueldo de la Cadena SER, entre otros) y el secretario de Estado para la Agenda 2030 Enrique Santiago lanzaron un renovado ataque a los jueces españoles en un acto donde se llegó a afirmar que están «escasamente democratizados» y que «actúan como los militares de entonces».

Pero en esta ocasión, los ataques de los morados a la judicatura no quedaban sin respuesta: María Jesús del Barco, nueva y flamante presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, contestó en Twitter a Iglesias y recibió a su vez los ataques de los simpatizantes del partido.

Caliente, tal y como recogía Libertad Digital, en La Noche de Dieter, Del Barco explicaba lo ocurrido y hablaba de las cada vez más frecuentes y furibundas acusaciones contra los jueces cuando una sentencia no gusta.

La magistrada lamentaba la generalizada falta de reacción política ante los ataques a los jueces aunque cree que «la sociedad no se ha acostumbrado a esto». Ella en cualquier caso no piensa hacerlo: «No me pienso acostumbrar a esto y me voy a rebelar siempre».

Del Barco señalaba que decir que los jueces «no estamos democratizados» es «un insulto a la carrera judicial», que, ha recordado, «es mayoritariamente de mujeres con una media de edad que no llega a los 50 años». «Hemos mamado la Constitución, hemos crecido en la Constitución y sus principios y porque creemos en ellos aplicamos el Derecho».

A Iglesias y a Santiago, les recuerda que en una democracia las cosas no se resuelven en las redes y en los mítines «arengando a los nuestros» sino con las pruebas en procedimientos judiciales donde se aplica la ley «como es nuestra obligación constitucional».

«Me niego a pensar que hay políticos que no creen en el estado democrático y la ley», decía María Jesús Del Barco recordando que legitimar el incumplimiento de las leyes y el insulto «tiene poco que ver» con el Estado de derecho.

La juez también tiene un recado para el presidente del Gobierno por tener un Secretario de Estado que diga estas cosas: «quien decide» que siga ahí es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En su opinión, en cualquier caso, «quien está ejerciendo responsabilidades políticas» debería «preservar esas instituciones, me da igual del partido que sea». «Lo mínimo exigible es respetar las instituciones y ampararlas», ha insistido recalcando que declaraciones como las del fin de semana «son dañinas y perversas».

Respecto a la polvareda en Twitter y a los insultos recibidos, Del Barco ha comentado que «tengo pocos ancestros que no me hayan levantado de la tumba». Pero ha señalado que como representante judicial, prefiere que «me den a mí las tortas».