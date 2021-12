Almodóvar lloriquea por su baja recaudación en taquilla y De Quinto le da un ‘repaso’ de película

Pedro Almodóvar está lloriqueando por el fracaso de su película ‘Madres paralelas’.

El film ha tenido el peor estreno para el cineasta desde 1989 con apenas 2,5 millones de euros recaudados, una cifra muy baja si se compara con los casi seis millones que consiguió con ‘Dolor y gloria’.

“No quiero hacerme la víctima, porque cuando hago una película como esta me atengo a las consecuencias. Pero sí he visto una frialdad por parte de nuestros compatriotas, que se debe al hecho de hablar de un asunto muy antipático del cual les gustaría que no se hablara nunca”, afirma Almodóvar.

Sin embargo, Marcos de Quinto no tardó en responder a través de las redes sociales para darle un ‘repaso’ de película y explicar el verdadero motivo detrás de su fracaso: “Cuando los cineastas se meten a políticos (siempre buscando el favor y los euros del poder) corren el riesgo de generar antipatías entre quienes no comulgan con ese poder. Hay que asumir las propias decisiones -y sus consecuencias-con madurez… no con memez”.

Cuando los cineastas se meten a políticos (siempre buscando el favor y los € del poder) corren el riesgo de generar antipatías entre quienes no comulgan con ese poder.

Hay que asumir las propias decisiones -y sus consecuencias-con madurez… no con memez. https://t.co/ZEuqcjVhDv — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) December 1, 2021

La dura crítica echa en cara las decisiones tomadas por el cineasta, quien admitió que el proyecto, que arrastraba desde hacía un par de décadas, resucitó en una versión “más politizada” tras la emergencia de VOX como tercera fuerza en el Congreso. Esa búsqueda de una ofensiva contra el partido de Santiago Abascal se transformó de inmediato en un gran golpe en sus bolsillos, llevándole a unos resultados de los que ahora se queja dentro de la prensa de izquierda y extrema izquierda.

Las cifras de recaudación de ‘Madres paralelas’ quizá sirvan para que Almodóvar entre en razón y se plantee que se está equivocando cuando afirma que: “Me pareció que era más necesario que nunca recordar de dónde venimos y contrarrestar el revisionismo de la extrema derecha. Sus voces no son mayoritarias, pero hacen mucho ruido y contaminan la vida política española”.

Así se lo intentan explicar algunos de los usuarios de las redes sociales:

A ver, @el_pais . El anticine de Almodovar envejece mal y sus bodrios últimos asustan hasta a sus pocos partidarios. Su declive, total. — Pepe William Munny (@PepeWilliamMunn) December 1, 2021

Almodóvar sobre "madres Paralelas": "No quiero hacerme la víctima. Pero sí he visto una frialdad por parte de nuestros compatriotas". Lo peor que puede hacer un artista, su peor error, es culpar al público de sus fracasos. https://t.co/KMYbKgHRrF — Caridad 🖤 🇨🇺🇪🇸 (@anticrd) November 30, 2021

Ahora somos "compatriotas"

😅😂😂😂

ATPC, Almodóvar. A ver si entendéis que los españoles estamos HARTOS de vuestras monsergas, de vuestro guerracivilismo, de que echéis mierda sobre España… https://t.co/aVOKOmUu5d — 𝗕𝗘𝗖𝗔𝗘𝗦  (@BECAES_) December 1, 2021

Pedro Almodóvar anda lloriqueando porque no va ni Dios a ver su subvencionada peli mierdosa sobre la Guerra Civil, rodada desde un prisma progre, que evidentemente no recauda nada.

Seguimos tirando el dinero en titiriteros ideológicos a favor del Gobiernopic.twitter.com/VdJS9JJKXT — Tercio español (@Terciot71) December 1, 2021

¡Ah!, ahora somos "compatriotas"

JAJAJAJAJAJA

Vete a tomar por cul*, Almodóvar. Estamos hartos de vuestras monsergas, de vuestro guerracivilismo, de echar mierda sobre España… pic.twitter.com/LtM1zTMdfc — 𝗕𝗘𝗖𝗔𝗘𝗦  (@BECAES_) December 1, 2021