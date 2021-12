Sr. Sánchez: deje de amparar la amenaza y la ignominia

En estos días, se ha recordado la historia de la niña norteamericana de apenas seis años, Ruby Bridges, que en noviembre de 1960 tenía que asistir a clase en una escuela de Luisiana escoltada por la policía porque aquella escuela era exclusivamente para blancos y Ruby era negra y, por ello, era víctima del odio y segregación racial que caracterizaba al sur de Estados Unidos en aquellos años. Sesenta años después estamos asistiendo a idéntico escenario en Cataluña, donde un niño de cinco años está siendo víctima del odio y segregación porque sus padres están reivindicando un derecho que le asiste: la enseñanza del idioma español.

Uno no puede menos que estremecerse por lo que estamos viviendo actualmente en España, donde no parece existir límite alguno para la ignominia y la miseria, no ya ideológica, sino moral de un Gobierno de la nación que está amenazando la libertad, la seguridad y la convivencia de los españoles. Lo que está ocurriendo en Cataluña es un buen ejemplo de ello, pero no el único y, lo que es peor, el último.

Los separatistas están ejerciendo el caos y la violencia con total impunidad protegidos por el gobierno de Pedro Sánchez, quien incluso está dispuesto a cambiar la Ley de Seguridad para que los violentos estén más protegidos y sus actos sean aún más impunes, si cabe. Y ese caos y esa violencia está creciendo de manera exponencial entre la población separatista catalana. Padres y madres catalanes quienes, con sus hijos, han abierto una cacería humana contra un niño y sus padres, dirigidos por una camarilla que siembran el odio contra lo español, mientras el Gobierno socialcomunista muestra una pasividad repugnante e, incluso, parecen justificarlo, lo que es más repugnante y abyecto aún. Y así como se denigra a las víctimas del terrorismo con los pactos con los bilduetarras, se denigra a los que se sienten españoles en Cataluña, cuando el gobierno nacional protege y une su supervivencia política al golpismo y los proetarras.

Pero además, vemos como las instituciones que deberían velar por el cumplimiento de la ley y los derechos de los ciudadanos omiten todo tipo de reacción. El Defensor del Pueblo, al que conocemos muy bien en Madrid, se inhibe. La Fiscalía de Menores, calla y otorga. Y las asociaciones y entidades que velan por el derecho de los menores, al servicio del gobierno. Y este, todos a una, contando los días que aún pueda estar en el gobierno. Aunque cada día a un precio más alto. Mucho más alto que el de la luz.

Miriam Rabaneda

Diputada del GPP