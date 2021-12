Juan Marín gana las primarias pero llega «con la lengua fuera» al final de legislatura

Juan Marín ha conseguido, por tercera vez consecutiva, imponerse en las primarias para liderar la candidatura a la Junta de Andalucía en la formación naranja. Con un 58% de los votos emitidos se ha impuesto la candidatura de Juan Marín frente a la de Fran Carrillo, su oponente mejor posicionado, que ha sido apoyado por un 32% de los afiliados con derecho a voto en la primarias.

El proceso ha visualizado el estado de derribo en el que se encuentra la formación naranja en Andalucía, que ha pasado en dos años de tener casi 6.000 afiliados con derecho a votar en las primarias a 2.284, de los cuales han ejercido su derecho menos de la mitad.

La mayoría de las encuestas que se han publicado en Andalucía han enviado una foto fija en la que Cs tiene más que complicado sobrevivir en las próximas elecciones autonómicas y en el mejor de los casos, otorgan entre 1 y 3 representantes en el Parlamento andaluz, lo que se puede considerar un verdadero desastre, puesto que llegan con 21 diputados y como tercera fuerza política en la actualidad.

Agradezco a todos los compañeros de @Cs_Andalucia la confianza depositada. Prometo no defraudaros y seguir dejándome la piel cada día para continuar haciendo de #Andalucía una tierra de oportunidades. El cambio es imparable. ¡GRACIAS! 🍊 #PrimariasCs pic.twitter.com/2Gat30g0BT — Juan Marín (@JuanMarin_Cs) December 14, 2021

El debate interno desde hace meses, pasa por coaligarse con el PP de Juanma Moreno, pero que en este momento, parece haberse convertido en una quimera, puesto que la formación popular no tiene ninguna necesidad de coalición con la formación naranja, sino que baraja la posibilidad de la absorción, o al menos así lo piensan en la sede del PP en Génova, que no quieren ni oír hablar de esa posibilidad, aunque el vicepresidente Elías Bendodo, no ve con malos ojos en este momento y ha dejado una puerta abierta a esta posibilidad.

La maquinaría electoral en Andalucía está en marcha, los principales partidos ya tienen oficializados los diferentes candidatos y candidatas a expensas del pistoletazo de salida, que será Juanma Moreno apriete el gatillo y ponga en marcha el engranaje electoral, que en todo caso será en el año que comienza dentro de 16 días, 2022 y que decidirá con exactitud que futuro le espera a Cs en Andalucía, aunque si tuviera que apostar, la cosa pinta mal, pero que muy mal en la formación.