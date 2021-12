Sánchez se lleva el palo más grande de su mandato al revelarse datos escalofriantes de su Gobierno

GAD3 es garantía de acierto y credibilidad. La empresa de sondeos de Narciso Michavila es, sin duda, la más fiable del mercado y ahora ha revelado datos absolutamente demoledores para Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno no solo colecciona rechazo entre votantes de otros partidos y electores en general, también está provocando una espantada de respaldo entre los propios socialistas. El titular de este domingo, 19 de diciembre, del diario ABC (quien publica el estudio demoscópico de GAD3) es meridianamente claro: “Casi el 40% de los votantes del PSOE discrepan de las grandes políticas de Pedro Sánchez”.

El mencionado diario aporta más datos contundentes contra Sánchez: “El precio de la luz, el acoso al castellano, la pérdida de peso internacional, el uso partidista de los indultos y el empecinamiento por cambiar la reforma laboral pasan factura al presidente”, explican.

ABC cuenta así que el PSOE no consigue remontar en las encuestas, una vez pasado el ecuador de la legislatura, lastrado en buena parte por unas políticas del Gobierno de Pedro Sánchez que merecen el rechazo de un porcentaje muy significativo del electorado socialista. Así se refleja en el último barómetro de GAD3 para ABC, en el que nueve de cada diez votantes del PSOE creen falsa la promesa de que cuando acabe este año no se pagará más por la luz que en 2018.

Pero no es el único choque que se produce entre una parte del electorado socialista y el Gobierno: más de la mitad de los votantes del PSOE consideran que el castellano está discriminado en la educación en Cataluña, el 39 por ciento sostiene que España no ha ganado peso internacional con Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo, el 38 por ciento cree que la reforma laboral que impulsa el Gobierno no servirá para mejorar el empleo en España y el 35 por ciento está convencido de que el indulto parcial a Juana Rivas que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 16 de noviembre se hizo con criterios meramente políticos.

Por si fuera poco, también hemos conocido este domingo que el electorado propio de Sánchez, es decir el socialista de toda la vida, valora de igual manera a su líder que a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Así lo cuenta el mencionado diario madrileño, atendiendo al sondeo de GAD3, que asegura que en plena carrera de autopromoción para presentarse como candidata a la Presidencia del Gobierno y competir con Pedro Sánchez por la hegemonía de la izquierda, Yolanda Díaz está consiguiendo de entrada una buena valoración de los votantes socialistas. De hecho, los electores del PSOE puntúan igual a la vicepresidenta segunda y militante del Partido Comunista que al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE. Ambos consiguen un 6,1 del electorado socialista.