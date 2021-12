La UnionGC, un gran equipo dando lo mejor por los Guardias Civiles.

Las personas fuertes no son aquellas que vencen siempre, sino aquellas que no se rinden jamás.

La UnionGC, sigue haciendo su trabajo en beneficio del conjunto de todo el colectivo de los Guardias Civiles y de todas las escalas.

Este mensaje está dirigido a todos aquellos compañeros que pertenecéis a la UniónGC, y a todos los que pensáis que podemos seguir siendo un proyecto de PROTECCION Y DEFENSA de los derechos de los GUARDIAS CIVILES.

Desde UniónGC, dejan claro que su primer objetivo es la Defensa de los intereses de los Guardias Civiles más allá de su escala. UniónGC no forma, ni formará parte de ningún proyecto en el que los Guardias Civiles no sean lo principal, nos señalan, que no son la plataforma de otras organizaciones, trabajan en defensa de sus derechos profesionales y sociales. Derechos que en forma de horas de trabajo y retribuciones, llevamos años reclamando. Twitter UniónGC

Como organización nacional, siguen explicando: «trabajan para que nuestras justas reivindicaciones se vean plasmadas en los presupuestos generales del estado, donde la Policía nos sobrepasa en más de doscientos millones de euros de media los últimos años»; es el aquí y el ahora, donde debe empezar el siguiente proceso de EQUIPARACION. Instagram UnionGC

El cumplimiento íntegro del proceso de “equiparación salarial”, la lucha contra todas las modificaciones legales que nos afecten negativamente como agentes de la Autoridad, la falta de medios y el pase de la escala de Cabo y Guardias al grupo B, siguen siendo nuestros objetivos.

La Ejecutiva de UniónGC y sus equipos autonómicos y federaciones de especialidades, siguen trabajando con la misma ilusión de siempre, nuestros equipos jurídicos, liderados por los despachos HOLANDA ABOGADOS y LEXAURIA, siguen prestando el servicio de calidad que todos necesitamos, como han venido demostrando en defensa de todo el colectivo.

Han perdido representación en el Consejo, pero no han perdido la capacidad de trabajo y de ilusión en defensa de los Guardias Civiles y de la Guardia Civil. Esto no merma la calidad del servicio, solo nos obliga a trabajar más.

Recuerdan, que seguimos trabajando, no sólo en conseguir lo que es justo para todo el colectivo, sino en prestar más y mejores servicios, potenciando los medios telemáticos, como las App, Store y Play Store, donde ya tienen informatizados y a mano las 24 horas los 365 días del año , nuestros servicios y todo lo necesario para estar informado y atendido.

La UnionGC –Unión Guardia Civil- , como proyecto nacional, serio, íntegro, tiene un compromiso con la Guardia Civil y con los Guardias Civiles, con un equipo nuevo, que desde el primer momento se han planteado un objetivo claro y contundente: «defender a sus compañeros y potenciar una Guardia Civil del siglo veintiuno».

