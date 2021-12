Operación Columna contra todos los ciudadanos.

La casta política ni cumple las resoluciones parlamentarias ni las sentencias. Su cortijo particular en una sociedad sin rumbo. Cortijo particular que pagan todos.

Decía Cicerón que la verdad se corrompe no sólo por la mentira sino por el silencio.

Alguien dijo que las pruebas pesan más en la balanza de la justicia que los mas elocuentes discursos, si mal no recuerdo lo precisó, Ben Jonson. En este sentido y bajo el paraguas de la vigente constitución que calificó a España como un estado democrático y de derecho, cientos de Guardias Civiles, ejercieron un derecho básico como era el de asociación, ejercicio que los llevó a las cárceles y a montajes ilegales, delictuales y a persecuciones propias de un estado nazi. Las pruebas deberían de pesar más en la balanza de la justicia, aquí nada de eso es real, y lo podemos ver en las cloacas del estado y en el caso Villarejo. El estado justifica todo, y los poderes del estado están penetrados por la indecencia y la vergüenza. Los Guardias Civiles democráticos, palpaban todo lo que pasaba, y tenían una obligación legal, que era poner en conocimiento de los jueces y denunciar la corrupción y las corruptelas que observaban, motivos básicos y fundamentales de la represión ilegal. La Operación Columna, en todas sus fases, no fue sólo para reprimir el derecho a la unión de todo el colectivo, sino, a evitar que los corruptos y la corrupción quedara al descubierto. Ni patas negras, ni comisión Pi, ni Batallón Vasco Español ni GAL, eran apariciones espontáneas, lo triste de todo ello es que siempre pagan los visibles, los Policías y Guardias Civiles, que dan todo por España y hasta su vida. Mientras los supuestos autores y las investigaciones se aparcan cuando no se implica a inocentes. Video Tv1 Historia Democrática GC

Ahora Villarejo, condenado de antemano, le niegan todo vestigio constitucional y tener en cuenta las pruebas que sean precisas para demostrar la inocencia que predica. Nuevamente se asesina al mensajero y se niega la mayor, averiguar si el estado mantiene conductas ilegales generalizadas contra sus ciudadanos y contra el estado de derecho, depurando las responsabilidades que procedan y a quién proceda. Operación Delictual Columna organizada por el estado

Dicen que las pruebas son elementos esenciales para la justicia, aquí en España ni se esperan cambios ni veremos a los culpables en las cárceles y depurando sus responsabilidades; seguiremos viendo a los roba gallinas condenados sin remordimiento y a los inocentes pagar por otros, por los que están arriba como dicho que es popular.

Nuestros políticos, no han cambiado siguen por la misma senda y se ve en el Ministro del Interior, en el Juez Marlaska, no hace mucho tuvo el valor de ordenar que lo que aprobó el Consejo Guardia Civil como reconocimiento a los Guardias Civiles democráticos se publicara en el BOGC, pero no ha cumplido con los mandatos del TC, del TEDH, con las resoluciones parlamentarias, es decir, sigue más de lo mismo y con peor procedimiento, es el de los cobardes que quieren hacer pero no hacen, porque su atrofia intelectual no le permite dar un paso a favor de la justicia de la ley y del derecho. Un ministro no sólo debe ser honrado se le debe suponer. Marlaska ha vivido siempre en la oscuridad y nunca será capaz de ver la luz. Necesitamos valor y entereza y máximo cuando hablamos de un ministro que a su vez ha sido juez y es juez aunque metido y confundido en la política indecente.

Para terminar. Un sabio dijo: A veces donde menos buscamos es donde más encontramos y de quien menos esperamos es de quien más recibimos. De Marlaska y de su séquito se esperaba justicia, aplicación de las sentencias y de las resoluciones parlamentarias aprobadas por el parlamento en diversas ocasiones, y no sólo las que interesan a los asesinos de ETA , y a otros colectivos más afines.

Para finalizar Ya, Marlaska un juez metido a ministro, que volverá a los juzgados a emitir justicia, lugar donde ya nadie le entenderá ni le creerá, puesto que la justicia se hace especialmente cumpliendo las sentencias y sobre todo devolver la dignidad, y la legitimidad a funcionarios de la Guardia Civil que se pusieron de frente y dijeron basta ya, a la corrupción y a los corruptos y que fueron vilmente perseguidos y encarcelados bajo el paraguas ilegal y delictivo de la Operación Columna, tal y como cuenta en su relato histórico, Villarejo.