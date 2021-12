Polémica: COPE ‘filtra’ lo que contó el Rey Felipe en Navidad pero ocultó en su discurso

Cristina López Schlichting no ha descansado este día de Navidad y ha estado al frente de su interesante programa, Fin de Semana de COPE. A sus colaboradores habituales se ha unido este sábado 25 de diciembre, José Luis Martín Ovejero.

Martín Ovejero, especialista en comunicación no verbal, ha analizado el discurso navideño que esta Nochebuena ofrecía el Rey Felipe VI a los españoles. Ovejero ha analizado ese lenguaje no verbal del Rey, teniendo en cuenta tres variantes: el escenario elegido, los gestos del monarca y un análisis de voz. Todo ello para contar a los oyentes de COPE lo que no dijo el Rey Felipe en su discurso pero que sí deslizó, teniendo en cuenta esa comunicación oculta.

Sobre el escenario elegido por la Casa Real, el experto nos ha ofrecido detalles interesantes. EEl escenario se ha elegido con mucha meticulosidad, se ha pasado del aspecto tradicional y clásico de la madera, a estar rodeado de claridad tanto en el suelo como en las paredes, mobiliario o los cuadros”. José Luis Martín Ovejero ha reparado en la colocación de las fotos. “Es la primera vez que veo que coloquen unas por delante de otras, tapando las que están detrás».

¿Qué puede significar? Para el autor de ‘Miénteme si te atreves’ o ‘Tú habla que yo te leo’“se está dando prioridad a la persona «mi faceta profesional existe y está ahí detrás, pero hoy es muy secundaria”. El objetivo insiste, sería “alejarse de la imagen oficial y transmitir cercanía personal y mucha modernidad”.

En su opinión, el mensaje transmitido por el Rey “es mucho más práctico que emocional”. “Posiblemente sea de los más fríos que yo le he analizado, salvo dos excepciones; en su recuerdo a los habitantes de la isla de La Palma, que han vivido la tragedia del volcán, y en la referencia al sufrimiento de los ciudadanos como consecuencia del coronavirus”.

En el rostro de Felipe VI, Ovejero ha visto emociones muy claras como la tristeza cuando “cuando precisamente hablaba de estos dos asuntos. Incluso ha aprovechado sus recursos de lenguaje para acercarse a quienes lo están pasando mal. “Se dirige directamente a ellos, utilizando palabras como vosotros, sabéis, tenéis o contáis, cuando en el resto del discurso no lo hace, se distancia más”.

Además tiene gestos muy potentes “cómo apretar mucho los dos puños o llevarse la mano al corazón al indicar expresamente: “Nuestro corazón y nuestro pensamiento sigue con vosotros”, en referencia a los habitantes de La Palma. Un gesto que por otro lado valora como “sincero”. “Cuando no lo sentimos de verdad, primero vamos a escuchar el mensaje y luego veremos el gesto. En este caso cuando empieza a hacer el movimiento de brazo para llevar la mano al corazón, es justo antes de que empiece a decir la frase.

Por último, el experto ha realizado un análisis con un programa de ordenador para ver los momentos del discurso en los que Felipe VI enfatiza su mensaje dando golpes de voz. “Lo hace en cuatro momentos; cuando dice ‘los tiempos TAN complicados que vivimos’, ‘las instituciones debemos PENSAR en los ciudadanos’, ‘las circunstancias nos han forjado con una sociedad FUERTE‘ y ‘el cambio tan profundo de España en estas cuatro décadas se ha basado en GRANDES acuerdos’.