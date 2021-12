Ayuso impecable: Silencia a ‘Todo es Mentira’ y obliga a Fumanal a sacarse de la manga una polémica

Isabel Díaz Ayuso acabó, impecablemente, con ‘Todo es Mentira’.

El programa presentado por Risto Mejide envió este 27 de diciembre a la reportera Silvia Brasero para intentar incomodar a la presidenta de la Comunidad de Madrid al preguntarle por el ataque de su exdirectora de salud pública, Yolanda Fuentes, a través de las redes sociales.

La ‘popular’ ya dejó claro en una entrevista con ‘El País’ que Fuentes «dimitió en los medios de comunicación» y que «apenas» han tratado y que «no se ha responsabilizado de la pandemia».

A través de su cuenta de Twitter, la exdirectora de salud pública intentó defenderse al indicar que: “no dimití en los medios, lo hice en silencio tras horas intentando convencer de que no cometieran una barbaridad; no decido por opiniones, sólo por informes técnicos; y no haberse relacionado con su DGSP en tal tsunami dice más de usted que de mí”.

Aclaro:

-no dimití en los medios, lo hice en silencio tras horas intentando convencer d q no cometieran una barbaridad.

-no decido x opiniones, sólo x informes técnicos.

-no haberse relacionado con su DGSP en tal tsunami dice más de usted q de mí.

-olvídeme https://t.co/smGXt8SFX3

— Yolanda Fuentes🇪🇸🏳️‍🌈🇮🇨 (@_YolandaFuentes) December 26, 2021