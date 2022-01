Iker Jiménez y Santiago Abascal ‘exorcizan’ al Gobierno de Sánchez por las menores prostituidas en Madrid

Iker Jiménez y Santiago Abascal han ‘exorcizado’ al Gobierno de Pedro Sánchez tras salir a la luz detalles sobre la detención de 37 personas que formaban un grupo criminal dedicado a la explotación sexual de menores de edad en la Comunidad de Madrid.

El presentador de ‘Cuarto Milenio’ pedía no quedarse en la superficie de los hechos, sino dar un paso más allá. “Hay que leer la letra pequeña”, invitó a sus seguidores en las redes sociales.

En concreto, quería que pusieran la lupa en un aspecto: “Uno de los detenidos de esta trama tenía ‘40 arrestos previos y cuatro por agresión sexual’. Y tan tranquilo. A delinquir con calma”.

Una indignación que era compartida por el líder de VOX, quien denunciaba el feminismo de cartón de la izquierda y extrema izquierda, en lo que parece un ‘zaca’ dirigido contra Irene Montero.

“Se les llena la boca hablando de feminismo… pero ni una palabra de cómo solucionar la verdadera amenaza para la seguridad de las mujeres en España”, indicó en su cuenta de Twitter.

A lo que agregó: “No me gusta que solo quede VOX. Ojalá más partidos, aunque den distintas soluciones, empiecen a preocuparse de lo importante”.

La extrema izquierda, consciente de que la mayoría de los arrestados sean dominicanos y magrebíes, solo se ha hecho eco de la detención para lanzar un bulo contra Isabel Díaz Ayuso.

El bulo de Monedero

A pesar de que Podemos se ha negado a apoyar las investigaciones sobre la prostitución de menores tuteladas en Baleares para presuntamente proteger a Mónica Oltra, ahora Juan Carlos Monedero ha buscado desprestigiar a la presidenta de la Comunidad de Madrid con una falsa acusación similar.

Tras conocerse la detención de 37 personas que formaban un grupo criminal dedicado a la explotación sexual de menores de edad, el exfundador de Podemos publicó en sus redes sociales:

“A los depredadores, aplicarles la ley y que dejen de hacer daño. Estupendo detener a los que han prostituido a unas niñas tuteladas en la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. ¿Y a los que usaban a esas niñas prostituidas? Porque son igual de criminales”.

Sin embargo, se trata de un bulo por parte del antiguo asesor del régimen chavista. Así lo ha denunciado la propia Comunidad de Madrid: “Esto es falso. Las menores captadas por la organización y liberadas durante la operación policial no estaban tuteladas por la Comunidad de Madrid”.

En marzo de 2020, Ayuso ya advirtió con demandar a Monedero por sus bulos, después de que afirmase que: “han cerrado camas y habitaciones en la pública para medicalizar hoteles de sus amigos y derivar pacientes a la privada. ¿Creíais que no iban a hacer negocio con la crisis? ¿Ya habéis olvidado lo que robaron en la anterior? Qué jeta eres Ayuso”.

El asunto no se sostiene, entre otras razones porque los hoteles no cobran, sino que realizan una cesión gratuita del espacio. No obstante, se trata de una práctica común de los partidos de extrema izquierda y de sus medios de comunicación afines.