Lo que los ‘carmenistas’ olvidan con su intento de castigo a la Fundación Madrina: «La pobreza no tiene color político»

«¡Aquí no hay ni primero ni último!», exclama en alto Conrado Giménez, presidente de la Fundación Madrina. Con voz firme pero amigable, Giménez se dirige a todos los niños, muchos de ellos sentados frente a la Parroquia Santa Micaela y San Enrique, en la plaza San Amaro ubicada en el humilde barrio de Tetuán, en Madrid.

Todos los pequeños aguardan la llegada de los Reyes Magos mientras sus madres empiezan a formar una fila para que sus hijos puedan acercarse a estos mágicos seres que vienen desde el más lejano oriente acompañados de sus pajes.

Desde muy temprano, el frío de Madrid se hace notar en las narices de los presentes en la plaza, se tiñen de un color rojizo. La capital española ha amanecido bajo un cielo gris pero que no consigue entristecer a todos los pequeños que están sentados o juegan alrededor de la parroquia.

La responsable de este alegre alboroto es la Fundación Madrina. Una fundación que acoge y ayuda a todas aquellas madres que estén en situación de vulnerabilidad. Son los Reyes Magos que actúan todo el año.

Multitud de voluntarios de la fundación andan de un lado a otro. Organizar a más de 300 personas y más de 2.000 juguetes requiere tiempo y personal. La cola de personas avanza a medida que se acerca la hora de conocer a los Reyes Magos, la gente termina formando dos filas que rodean toda la plaza.

En esa larga cola, hay de todo. Madres más jóvenes, más mayores, extranjeras, españolas, primerizas, sin hogar, sin trabajo pero todas tienen algo en común: todas ellas portan historias que parecen lejanas a cualquier ciudadano medio pero que, en realidad, están mas cerca de lo que parecen.

Este 4 de enero de 2022, el motivo de aguantar la espera son los Reyes Magos. Pero, todos los miércoles, jueves y viernes muchas de las madres esperan para buscar alimentos, trabajo, alojamiento o apoyo.

Sandra, madre de dos hijos que la acompañan, explica:

«Yo le pido a los Reyes Magos que siempre nos den muchas bendiciones, a mí y a mis niños. Vengo una vez a la semana para recoger los alimentos. La verdad es que esta fundación ofrece mucha ayuda, no me puedo quejar».

Las madres vienen desde cualquier parte de Madrid, como es el caso de Susana que viene hasta esta parroquia todas las semanas desde el barrio madrileño de Carabanchel:

«Tengo cinco hijos, entre ellos un bebé. No puedo trabajar porque no puedo pagar una guardería y esta fundación me lleva ayudando 2 años. Me dan comida y, gracias a Dios, hoy me regalarán juguetes para los niños».

Conrado Giménez, el presidente, está muy implicado en el evento de esta fría y gris mañana del 4 de enero de 2022. La labor social que están desarrollando le permitirá a muchos niños encontrar un regalo debajo del árbol la próxima madrugada del 5 de enero de 2022. Giménez, quien controla que todo salga a la perfección, habla con ‘Periodista Digital’ y expresa:

«En el mismo sitio donde las madres recogen alimentos, hemos querido hoy repartir un regalo a cada niño. Mi petición a los Reyes Magos es que nos siga dando la providencia y alimentos para niños«.

20 años de trabajo y esfuerzo es lo que ha hecho que el nombre de Conrado Giménez y Fundación Madrina resuene en muchos hogares madrileños. De todos estos años, el presidente reconoce que durante la pandemia la demanda de ayudas aumentó notablemente. De hecho, pasaron de repartir 10 toneladas al mes a 20 toneladas diarias de alimentos y utensilios, dando asistencia a más de 4.000 familias diariamente.

«Un día tuve un accidente muy grave que me obligó a replantearme mi vida. Pedí no morir y si no moría me iba a dedicar a lo que Dios me pidiera. Trabajo en la empresa más grande que tiene un país, la familia. La madre es la CEO de la familia y debe ser apoyada, acompañada y empoderada».

Esta es la razón por la que Conrado creó Fundación Madrina. Él mismo reconoce que todo lo hace por los niños y para luchar contra la pobreza infantil:

«Sabemos que detrás de cada niño hay una madre y para sacar a un niño de la pobreza, tienes que ayudar a su madre».

Esta es la política social de la fundación. Acompañan a las madres antes del parto, durante el parto y después de este. Les ayudan a encontrar trabajos, les ofrecen alojamiento, alimentos, ropa y cualquier tipo de enseres que necesita un niño. En definitiva, les ofrecen una mano amiga que ayude a estas madres solteras a salir de una situación vulnerable.

Sin embargo, toda la ayuda que reciben estas familias, no se haría realidad si no fuese por el apoyo económico y social que recibe la fundación. Jorge García, encargado de la captación de fondos, reconoce que:

«La donación particular es muy fiel y, tras la noticia que recibimos del Ayuntamiento de Madrid, estas donaciones han aumentado. Pero no son suficientes. Estamos buscando otras vías de financiación. Hay muchas maneras de ayudar, puede ser a través de la ayuda económica o la ayuda en especies».

Hace tan solo unos días, el pasado 28 de diciembre de 2021, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, retiraba la ayuda nominativa a esta fundación a petición de la izquierda Recupera Madrid. Estos carmenistas aprovecharon la negociación del Presupuesto de Madrid para 2022 para imponer esta condición al alcalde madrileño.

Aunque Almeida ha conseguido salir victorioso de esta negociación, Vox se quejó públicamente de la eliminación de esta ayuda apelando a la intervención de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La ayuda nominativa era un pilar económico de la fundación. Desde ella, se muestran más desconfiados sobre la actitud política, aunque agradecen a Ayuso por prestarles su ayuda. Así lo manifiesta Jorge García:

«Son los propios servicios sociales del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid los que mandan a todas estas personas con nosotros. La Comunidad de Madrid no nos niega su ayuda. La silla de Ayuso es algo que nos reconforta».

Conrado Giménez prefiere no indagar mucho en el terreno político durante un día tan especial como el de hoy, por ello concluye:

«Yo le diría al alcalde que venga a vernos como han venido otros concejales. Yo le pediría a los políticos que no estorben porque cuando la política se mete en lo social, lo corrompe. No hace falta acusar. Yo les invito a venir y que ayuden a las madres para que vean cuál es la realidad. Los políticos piensan o deciden que un niño tiene color político. La pobreza no tiene color«.

El pasado 28 de diciembre de 2021, en una entrevista para Cope, Conrado se dirigía directamente a la actual concejal de Recupera Madrid y exconcejal de Manuela Carmena, Marta Higueras:

«Marta Higueras estuvo en Fundación Madrina visitando a las madres que atendemos y acogemos en procesos de formación y empleo, y solo tuvo palabras de elogio. Estas palabras se tornaron amenazas en la Navidad de 2018 cuando denunciamos al Samur Social por presionar a una madre “sin techo” a abortar sin que ella quisiera hacerlo, madre que se escapó del Samur y la acogimos en los pisos de acogida. Marta Higueras nos llamó a la Fundación indicando que si no retirábamos un video denuncia de las redes y nos retrátabamos, iba a destruir la Fundación con todos los medios que tenía del Ayuntamiento«.

Sin embargo, Higueras no le ha ganado aún a Fundación Madrina, pues Isabel Díaz Ayuso parece dispuesta a seguir respaldando a esta fundación. Según Okdiario, durante el 2021 el Gobierno capitaneado por Ayuso ofreció ayudas y subvenciones valoradas en más de 500.000 euros con el fin de apoyar sus proyectos sociales.

Jorge García, el encargado de la captación de fondos de la fundación, no cierra la posibilidad de un diálogo con Almeida, e incluso con Recupera Madrid, de hecho espera que se produzca próximamente:

«La realidad es como es y no podemos pelear con molinos. Hay que buscar otras vías, otras soluciones. Queremos hablar con el alcalde y también con los de Recupera Madrid porque creemos que no han entendido bien la función que hacemos. Queremos que vengan para que lo vean con sus propios ojos».

Llegando al final de este evento, el cielo de Madrid sigue gris pero los niños brillan con la sonrisa que les ha sacado conocer a los Reyes Magos. La que parecía una interminable cola va llegando a su fin, al igual que lo hace cada día de la semana que esta fundación reparte alimentos y esperanza entre todos aquellos que acuden a ella.

Así, aún habrá que esperar para ver qué le depara el 2022, que acaba de comenzar, a Fundación Madrina. Hasta el momento, Vox y Ayuso parecen que están dispuestos a amparar políticamente y económicamente a esta fundación. Almeida, por su parte, reconoce la labor tan necesaria que realiza la fundación pero se ha visto presionado por Recupera Madrid.

Los objetivos que tiene Fundación Madrina para este 2022 son varios. Fabiola, la encargada de hacer una primera atención a todas las madres que piden su ayuda, apuesta por un 2022 en el que se consolide el proyecto ‘Pueblos Madrina’. Jorge García, atendiendo a sus responsabilidades, tiene como reto buscar más vías de financiación que permitan ofrecer los servicios de manera idónea. Por último, Conrado Giménez y Jorge García tienen como desafío uno de los pilares más importantes de la fundación y que, últimamente, se ha convertido en objeto de las polémicas políticas: encontrar más recursos.