El divertido troleo de Espinosa de los Monteros a Manuel Valls y su ‘daño colateral’ a Pedrojota

Iván Espinosa de los Monteros se está divirtiendo con las críticas y la falta de coherencia de Manuel Valls.

El antiguo primer ministro de Francia afirmó en una entrevista con ‘El Español’ que «la extrema derecha como VOX ganará en Europa si no actuamos contra la inmigración», lo que llevó al portavoz del partido de Santiago Abascal a trolearle con sus propias palabras:

“Por cierto, si uno describe a VOX como “de extrema derecha” por denunciar la inmigración ilegal, y luego ese mismo asume tu discurso contra la inmigración ilegal… ¿él no se convierte en esa misma “extrema derecha”? ¿O es que los progres se auto indultan?”.

A lo que agregó en otro irónico tuit: “Podrá pareceros una conclusión precipitada, pero yo diría que peligra seriamente el apoyo de Manuel Valls a la campaña de VOX”.

Se trata de la misma fórmula sarcástica que empleó el pasado 10 de enero para burlarse de los tertulianos de laSexta y un día antes contra Pedrojota.

“Acabo de escuchar -sin querer- treinta segundos de contertulios en La Sexta. Es atrevido adelantarse, pero tiene toda la pinta de que tampoco nos van a apoyar…”.

No me hagáis mucho caso, pero sospecho que esta vez sí que sí, hemos perdido el apoyo de Pedro J 😂 https://t.co/8yhzAVKEPq

Un mensaje muy similar al que dedicó al director de ‘El Español’ cuando en su videoblog pedía al PP “prometer que no incluirá a VOX en ningún gobierno”. Una publicación a la que el portavoz respondía con humor: “No me hagáis mucho caso, pero sospecho que esta vez sí que sí, hemos perdido el apoyo de Pedro J”.

Su dura respuesta al “progre” de Manuel Valls llega solo una semana después de que Espinosa de los Monteros le pusiera los puntos sobre las íes a RTVE por tildar de ‘bulo’ el ataque de Alberto Garzón a la ganadería española.

El portavoz de VOX empezó su crítica indicando: “Vaya. Parece que a RTVE no le ha gustado mucho este tuit mío tras el último ataque al campo español del Ministro Garzón, y sale a defenderle”.

De hecho, como se puede comprobar en este enlace, RTVE me dedica una buena parte de un informe de su "verificador" en el que califica como "engañoso" el que se diga que Garzón acusó al campo español de exportar carne de mala calidad. https://t.co/dmExCtW2wU

Para demostrarlo, comparte el informe del verificador de RTVE. Un documento que califica como «engañoso» el que se diga que Garzón acusó al campo español de exportar carne de mala calidad. Además, de señalar al representante de VOX: “de acuerdo a los datos de Hoaxy, la cuenta política más relevante en la expansión del artículo es la de Iván Espinosa de los Monteros”.

En este sentido, da un paso adelante y desmiente a la propia RTVE: “Lo primero es lo primero; no hay engaño. Cuando escribí acerca de esto me molesté en traducir literalmente lo que publicó The Guardian: «Contaminan el suelo, contaminan el agua y después exportan la carne de baja calidad de estos animales maltratados”.