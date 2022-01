La pesadilla de Toni Roldán (ex Cs) tras comparar a VOX con Bildu: Hasta De Quinto le sacude por “provocador”

Toni Roldán está recibiendo una verdadera avalancha de críticas.

El exportavoz económico de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados metió la pata al afirmar en las redes sociales que Bildu “es muy parecidito a VOX, en versión País Vasco”.

La nefasta comparativa generó una gran polémica inmediata. Los usuarios le recordaron que en VOX hay figuras que han sido perseguidas por ETA, como Santiago Abascal y un secuestrado y torturado por la banda como Ortega Lara. Mientras que desde Bildu aún siguen presionando para la liberación de los terroristas.

Roldán, actual profesor y director del Centro de Políticas Económicas de ESADE, hizo esta reflexión que fue la que originó la bronca que le cayó después: “No, no me gustan los gobiernos con populistas de ningún tipo. Si además son abiertamente racistas, nacionalistas, xenófobos, reaccionarios, negacionistas con la ciencia, populistas económicos, antieuropeístas, pro-Trump y por tanto dudosamente demócratas como VOX me gustan menos”.