Sánchez y Díaz entran en pánico y huyen como de la peste del «cocotón» que se van a llevar en Castilla y León

Esta pareja tan solo quiere ser protagonista de las buenas noticias y las cosas «chulísimas» y en ningún caso pretenden ser los responsables y ser protagonistas de una campaña electoral en la que sus formaciones políticas van a ser zarandeadas y humilladas por los electores castellano y leoneses, que van a ofrecer unos resultados letales para sus intereses.

El sábado en Valladolid, se llevó a cabo el acto de presentación de las candidaturas de Podemos, que irá de la mano con IU estas elecciones, lo que, en principio les puede ayudar a mantener las dos actas de procuradores que hoy tienen en las Cortes. En ese acto, para desgracia de su maestra de ceremonias, la ministra Ione Belarra y del abogado de las FARC Enrique Santiago, secretario de estado de la Agenda 2030 allí presentes, se dieron cuenta de la capacidad de atracción de la marca morada en el electorado en estos momentos, con una foto fija de 132 personas en la que había más periodistas, chóferes y guardaespaldas de los altos cargos que asistentes.

Por ello, Yolanda Díaz continuará agazapada, haciendo cosas chulísimas y enseñando la patita en la campaña haciendo acto de presencia lo mínimo posible y solo cuando sea imprescindible.

Igualmente, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ya se dejó caer hace un par de semanas por tierras palentinas, justo en plena efervescencia de la polémica generada por su Gobierno contra la Carne de Calidad en España, llevándose una generosa pitada de cientos de agricultores y ganaderos que le recibieron en el lugar donde celebró el acto socialista, ha hecho «mutis por el foro» y ha desertado de la campaña socialista, dejando a su candidato Tudanca, la exclusiva del cocotón que se va a llevar en las elecciones autonómicas.

Al final, por mucho que se empeñen en jugar al escondite, en no dar la cara, en no ser protagonistas e intentar pasar de puntillas por el desbarajuste que se les viene encima, son cosas de la mercadotecnia, puesto que por mucho que no quieran pisar ni un solo día más por tierras castellanas, por mucho que dejen solos a sus candidatos y por mucho que se empeñen, ellos son los máximos representantes de los partidos de la izquierda y de la ultra izquierda y en el pecado llevarán la penitencia el día 14 y serán las caras visibles de la extraordinaria derrota electoral que los electores ofrecerán a la izquierda y a la extrema izquierda.