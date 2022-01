Carlos Herrera: «Sánchez, por mucha colonia que eches con tus medios afines, no vas a tapar el olor a podrido»

Es la moneda de uso común del Gobierno Sánchez.

Cuando no le gustan las preguntas incómodas, palo a la prensa libre.

Hasta la fecha, la estratagema había sido la de hurtar a los periodista críticos la posibilidad de preguntar en las ruedas de prensa.

Pero en la mañana del 18 de enero de 2022 el Ejecutivo dio un giro de tuerca más.

Durante una especie de simposio con altos cargos para explicar el reparto de los fondos europeos y, de paso, culpar al Partido Popular de estar propagando bulos, Moncloa optó por hacer una lista de invitados a la carta.

Varios medios de comunicación fueron vetados: COPE, ABC, El Mundo, La Razón, El Debate, VozPópuli y un largo etcétera se quedaron a verlas venir.

Por eso este 19 de enero de 2022, Carlos Herrera cargaba contra esta nueva patada a la libertad de prensa:

La reiteración en el comportamiento excluyente de Sánchez, no le gusta al director de «Herrera en COPE», está cansado de esta práctica antidemocrática, práctica que no es ni la primera vez, ni será la última, por la que apueste el presidente del Gobierno:

Añadía el periodista almeriense que:

Mire, aquí con explicaciones de Sánchez o sin explicaciones de Sánchez, con entrevistas , sin entrevistas, con reuniones a puerta cerrada o sin ellas, vamos a seguir explicándoles lo que pasa en España que no es bueno ni bonito y además no nos sale barato. Porque este sectarismo no es contra los medios, Vallés entiéndelo, es contra media España, es contra la oposición, es contra la democracia.

Hoy es con los medios, ayer con la independencia judicial, siempre será con ustedes porque nos quieren poner a todos un cordón sanitario a unos por fascistas, a otros por críticos, a otros por españoles, a otros por antipatriotas y, así, hasta el infinito, para seguir intentando resucitar la idea de las dos Españas. ¿Para qué? Para que mientras España se vaya pareciendo a Corea del Norte a los españoles nos hagan creer que Kim Jong-un es fenomenal y el que se queja es un antipatriota.