Espinosa de los Monteros (VOX): "Si el PP nececesita la abstención de VOX... necesita a VOX"

Iván Espinosa de los Monteros ha sido nítido, cristalino y transparente. «La mayoría suficiente no existe, solo vale la mayoría absoluta», y es que no puede ser de otra manera. Cuando una formación no consigue la ansiada mayoría absoluta, tiene que sentarse a negociar con el resto de formaciones que consiguen representación.

Que un partido como el PSOE, que gobierna junto a lo peor de lo peor, que gobierna con Bildu, partido que blanquea los cerca de 1.000 asesinatos de niños, mujeres y hombres españoles, por el simple hecho de serlo o de ERC, que preparó en Cataluña un golpe de Estado en toda regla, llegando a declarar la independencia, o con los del lazo amarillo, por no hablar de Podemos, esa formación con la que esa calamidad que habita la Moncloa no podría pactar nunca, porque no podría dormir y las cartillas de racionamiento volverían después de 80 años, esto último, de continuar con este Gobierno, para nada será descartable, se permita el lujo asiático de «llevar del morral» al PP y asignar con quien puede o con quien no puede pactar, es para sublevarse contra el que lo pide, y contra el que, por «maricomplejinismo», se pone en primer tiempo de saludo y se dispone a seguir a la progresía de forma convulsiva.

Miles de Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades y hasta el Gobierno de España, gracias a la penosa Ley Electoral que tenemos, han tenido y tendrán gobiernos de coalición, por lo que las pretensiones del PP de que les «regalen» de nuevo el apoyo de forma gratuita son una quimera de la que mas vale que se vayan olvidando, dejando los complejos a un lado y en el caso de necesitar de otras formaciones, negociar «a calzón quitao» lo que tengan que negociar, en base a los resultados que otorguen las urnas el día 13 de febrero.

Si a alguien le hace falta la abstención de Vox, le hace falta Vox.https://t.co/34o5nuul8W https://t.co/LmNg4TBjcx — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) January 18, 2022

Es evidente que no es lo mismo que el PP consiga un resultado de 40 procuradores, a solo uno de la mayoría absoluta, que lo tendrían tan fácil como una abstención de alguno de los 41 procuradores restantes y otra cosa, es un resultado de 32/33 para el PP y 10/11 para VOX, resultado que obligaría al PP y a VOX a sentarse y negociar una coalición, bien de gobierno, bien de investidura y llevar a cabo un programa de gobierno conjunto.