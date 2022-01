¡Pablo Iglesias entra en la campaña de Castilla y León para hablar de los bulos de la derecha! Habló de pendones "la tacones"....

Ver a la pareja formada por «los Pablos», Pablo Iglesias y Pablo Fernández, el sábado en la Cúpula del Milenio de Valladolid con un mínimo de memoria, espíritu crítico y dejando fuera el espíritu militante, será como ir a ver a la típica pareja cómica de esas de la España de los 80 tipo los hermanos Calatrava o el dúo sacapuntas. Dos comediantes de tomo y lomo, que si algo tienen, es el cuerpo lleno de verdades, porque no han soltado una en lustros y que han vivido de los bulos generados por su formación como los buitres viven de la carroña.

Esperemos que realmente nos hablen de los cientos de bulos generados por su formación en particular y la izquierda en general. Pero por encima de todo, que nos hablen como dice Fernández en su tuit de promoción de la gestión de la pandemia de COVID en España, que a día de hoy todavía mantienen la cifra oficial de fallecidos con no menos de 30.000 españoles que no aparecen en los listados y que nos cuenten también que hicieron con el «infectódromo» del fin de semana del 8 de marzo de 2020, que mantuvieron la actividad en España, a sabiendas de que la pandemia retozaba entre nosotros, con dos semanas de antelación, según la propia Yolanda Díaz.

Por no hablar de las residencias, que de forma ignominiosa también dicen que van a hablar, de las que Pablo Iglesias era el responsable directo según recogía el Real Decreto del Estado de Alarma publicado el 14 de marzo en el BOE que recoge la aplicación del estado de alarma situó al Gobierno como “autoridad competente” en todo el territorio nacional y, más en concreto, designó a los ministros de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad como “autoridades competentes delegadas”.

Y el susodicho se autoproclamó el vicepresidente de residencias cuando salió en rueda de prensa presumiendo de habilitar una partida de 300 millones de euros para “financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales en comunidades autónomas, diputaciones provinciales o corporaciones locales”.

Y por encima de todo ello, el sentido común y una Ley de Pandemias que dice que será el Gobierno de España, como por otra parte, no puede ser de otra manera, el que lleve la batuta en cualquier episodio de pandemia en territorio Español.

Pero para contestar a todos los bulos generados por la formación que ha cumplido 8 años el pasado lunes, 8 años en los que ha generado enfrentamiento entre «todo lo que se menea», esta pareja de comediantes necesitaría otros 8 años, como mínimo.