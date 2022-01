El MEME que arrasa en WhatsApp y deja para el arrastre a PSOE y Podemos

El descontento hacia la legislatura de Pedro Sánchez continúa subiendo como la espuma, los que se presentaban a sí mismos como el Gobierno del cambio, del progreso, no han logrado contentar a su electorado, ni siquiera gestionar bien su propio binomio de Gobierno. Una de las formas de expresión del descontento social es por vía de los ‘memes’, composiciones que sirven para hacer gracioso algo real, y hacer que otros se sientan identificados. Este ‘meme’ se ha viralizado por eso mismo, por su similitud a la realidad, y es que muchas veces pocas palabras son necesarias para expresar algo en lo que una gran cantidad de gente va a estar de acuerdo.

Los que te robaron

Entre broma y broma la verdad asoma, eso reza el popular dicho, y es que este ‘meme’ denuncia realmente la situación del PSOE en el Gobierno, cuando habla de los que te robaron, recuerda esa época de José Luis Rodríguez Zapatero, la España del déficit y la recesión, de los recortes indiscriminados al sueldo de los funcionarios, a las inversiones, a la congelación de las pensiones y con unas tasas de paro del 25%.

Además de un escandaloso legado en lo que a términos de paro se refiere, el Gobierno de ZP destacó por su reforma de pensiones que acabó retrasando la edad de jubilación hasta los 67 años. Pero si algo fue definitivo para ponerse al electorado en contra, fue el negacionismo que caracterizó a ese equipo de Gobierno, estar constantemente negando y soslayando que realmente hubiese una crisis. Realmente la había.

Los que te roban

Quizás muchos no recordasen parte del descontento que hubo con la España de ZP y de los ‘brotes verdes’, pero difícilmente alguien olvidará la legislatura de Pedro Sánchez, el cinismo por bandera, caracterizada por una pandemia que no se supo atajar hasta muy adentrado el virus, por un excesivo interés por mantenerse en el Gobierno, con uñas y dientes, aunque parezca que no hacen nada, y cuando lo hacen sube el pan.

El Gobierno que criticaba la subida de la luz del 4,6% y la denunciaba porque «empobrece al país» y «golpea a las familias», mientras que con su Gobierno la subida de la luz se disparó un 500%. El Gobierno de los ministros de consumo que atacan a los propios productos españoles en frente de los países extranjeros que más producto compran, el «escándalo Playbol» del presidente que le regala más de 700.000 euros de dinero público a sus padres, y coloca a todos sus ‘amiguetes’ y familiares en puestos públicos. Las mentiras de este equipo que está al frente del país no van a ceder, no van a dejar de repetirse, porque se sienten impunes, porque quieren mantenerse en el Gobierno, los que te robarán, como reza el ‘meme’.

Los de Podemos, lo mismo pero…

Qué decir de Podemos, ese grupo que comenzó como movimiento social y acabó en la política, vendiendo al electorado que ellos eran de ‘Vallekas’, aunque luego se fuesen a un chalet en la Sierra. Quizás una calaña enmascarada, porque las críticas se enfocan en Sánchez, cuando ambos forman el Gobierno, y parece que se han acostumbrado rápido al trabajo del PSOE, también mienten, también ‘enchufan’ a sus amigos y también quieren quedarse en el Gobierno.

Podemos representa la hipocresía como forma de gobierno, alegrarse de los linchamientos públicos a políticos, pero si ese linchamiento se dirige a un podemita es anticonstitucional, y es un crimen. Ese es el problema de cuando llegan al Gobierno movimientos que se jactan de linchar a políticos, tener a políticos, por llamarlos de alguna manera, condenados, un total de 15 condenas en total en la formación morada, casi nada.