Macarena Olona (VOX): «El desierto demográfico es consecuencia de las políticas del bipartidismo»

La secretaria general del GP VOX y que suena cada vez con más insistencia para encabezar la candidatura de VOX en las próximas y cercanas elecciones en Andalucía, Macarena Olona, ha denunciado hoy en Soria las políticas que, tanto PP como PSOE, han generado despoblación y desindustrialización. Frente al resto de políticos que habla de la España vacía y vaciada, ha explicado, “VOX habla de una España abandonada y silenciada, que ha sido la gran perjudicada por la España autonómica. Han sustituido el centralismo de la capital por el centralismo de las comunidades autónomas”, ha lamentado.

Olona ha recordado que Soria es la provincia más despoblada de España: “El desierto demográfico no es flor de un día, sino consecuencia de las políticas del bipartidismo que ha ido vaciando nuestros pueblos de esperanza”.

Para combatir ese problema, ha reivindicado “aplicar con valentía políticas que defiendan la familia y la natalidad en España porque es la única forma para revertir el desierto demográfico que atraviesa Soria”.

Precisamente Olona ha hecho hincapié en las consecuencias de las políticas aplicadas por el PP durante décadas en Castilla y Léon. “¿Recordáis cuando el PP prometía la unidad de radiología en 2007? Escuchar a PP y PSOE hablar del invierno demográfico es escucharles insultaros a la cara. ¿Cómo pueden venir con promesas que siempre son incumplidas? Necesitamos que los apartéis con votos en las urnas”, ha afirmado.

Por el contrario, ha explicado la secretaria general del GP VOX, la candidatura que lidera Juan García-Gallardo sabe perfectamente qué necesita la comunidad. “Tenemos muy claro lo que necesita Soria para dejar de ser la provincia más despoblada. Necesitamos repoblar nuestros pueblos con población autóctona. No queremos un efecto llamada a la inmigración ilegal que llenan nuestras calles de inseguridad, ya que un país que no defiende sus fronteras es como una casa que no tiene paredes».

Asimismo, Olona ha reivindicado un país próspero y de futuro. “Una España distinta es posible, donde no se derriben cruces, una España donde no sea un privilegio formar una familia o comprar una casa, donde nuestros jóvenes no estén condenados a la pena de destierro y los mayores recuperen la tranquilidad con unas pensiones dignas”. Por este motivo, ha señalado que “España debe dejar de ser un país de subvencionados y ser próspero y de futuro. No queremos subsidios queremos tener libertad para ganarnos la vida”, ha afirmado.

Políticas del consenso progre

Por su parte, la cabeza de lista de VOX por Soria a las Cortes de Castilla y León, Carmen Romero, ha denunciado las «políticas de consenso progre» que «han arruinado nuestra tierra, y no afrontan ninguno de los problemas que afectan a la vida de los sorianos».

Frente a ello, ha reivindicado la Agenda España «pretende una Soria con niños correteando por las calles, jóvenes con ilusión y esperanza de formar una familia y poder vivir, de autónomos y emprendedores y de mayores atendidos y recompensados por todo lo que han entregado a España».

Romero ha afirmado que » Soria no quiere ser una provincia llorona, ni una provincia subvencionada, sino tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, con las mismas oportunidades y los mismos servicios». Y ha concluido con un llamamiento a los sorianos a sumarse a la «alternativa social y patriótica de VOX».