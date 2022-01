Las artimañas de los ERE: el único condenado que ha cumplido pena en prisión es un chófer

Juan Francisco Trujillo Blanco, el exchófer del antiguo director general de la Junta de Andalucía Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020, se ha convertido en el único de los acusados del caso ERE que ha cumplido su pena en prisión.

Según informa el periódico ‘ABC de Sevilla’:

«El único acusado del caso ERE que ha sido encarcelado para cumplir una condena lo ha hecho por fraude fiscal. Y no ha sido ninguno de los diez ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía penados con la prisión por crear un sistema ilegal con el fin último de repartir, sin control, 680 millones de euros entre empresas y personas afines , según la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla. Los acusados han presentado recursos de casación ante el Tribunal Supremo. La Audiencia rechazó encarcelarlos hasta que la resolución sea firme».

Hasta este momento Trujillo Blanco ha sido condenado dos veces por no pagar ningún impuesto derivado de «dos de las tres subvenciones que le concedió su exjefe con cargo al fondo de los ERE». Así, de acuerdo con el artículo del medio sevillano:

«El conductor compraba cocaína y regalos para Guerrero con el dinero público, según la confesión del propio conductor tras su arresto en 2012. Sin embargo, no ha pisado la prisión por beneficiarse de las ayudas irregulares, sino por no declararlas a la Hacienda Pública. El juicio sobre las subvenciones que recibieron las empresas «tapadera» del chófer, que ascendieron a 1,47 millones de euros, no tiene aún fijada fecha en la Audiencia«.