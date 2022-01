Cangas de Morrazo, un ayuntamiento en el desastre.

Ni mejor ni peor, Cangas de Morrazo no tiene quién la gobierne.

Cangas de Morrazo, goza de un complejo natural excelente. Es visitada por cientos de personas cada verano, es centro turístico que crea riqueza en todo su entorno y en la península del Morrazo, pero tiene un grave inconveniente, tan grave como pasa en la generalidad de nuestra querida España, la pandilla de políticos que sin dar palo al agua y sin rendir cuentas viven del cuento a cuenta de todos los ciudadanos. El grupo socialista del Concello, se posiciona en contra del plan. La mayoría de los que allí vivimos, aunque sea unos meses, no nos creemos lo que vemos, y a groso modo nos explicamos: «Una playa de Rodeira anulada, además vecina de graves irregularidades urbanísticas, que acabarán prescribiendo o detrás de un mueble de algún estamento público, las calles sucias hasta la saciedad, las aceras ya no existen o están bajo la maleza, las señoras mayores con dificultades con el carrito de la compra y esta casta indecente llevándoselo crudo. Cangas necesita una regeneración y un cambio, necesita menos niños y niñatas campando a sus anchas y más responsabilidad y seriedad, pero eso es mucho pedir.

El Grupo Municipal Socialista de Cangas le recuerda al «Gobernador» de ACE-EU que guarde memoria y no intente ahora culpar al PSOE si no hay consenso para llevar a cabo el PLAN CONCELLOS. El responsable del PSOE en Cangas de Morrazo en su nota de prensa comenta en voz alta ¿Cuántas vueltas da la vida? Áhora Don Mariano Abalo dice, que todos los colectivos deben estar a la altura para que Cangas pueda disponer de un millón seiscientos mil euros –1.600.000 euros– que ayudarán a mejorar la vida del Ayuntamiento de Cangas. Desde el Grupo Municipal Socialista entienden, o quieren entender, que el dinero será para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Cangas y no para el "Goberniño" de ACE-EU.

El responsable del PSOE, le dice a Mariano Abalo que lo suyo es un petardo. Le indica que si tuviera un mínimo de decencia, renunciaría a todos sus cargos y se marcharía para casa. Le preguntan si con 1.600.000 euros Cangas mejoraría, que ha pasado con el 1.200.000 euros de la diputación, dónde está la mejoría de Cangas y de los ciudadanos de Cangas.

El comunicado del responsable del PSOE en Cangas no deja títere con cabeza, habla de las pistas de atletismo, de la piscina, del pabellón y le dice al señor Mariano Abalo que se vaya a su casa de una vez y para siempre porque carece de credibilidad, al igual que la señora, refiriéndose a la alcaldesa que además sólo visita Cangas para cobrar sus elevados salarios.

El Psoe de Cangas de Morrazo, no sólo dedica este comunicado a Mariano Abalo, sino, a la portavoz del BNG, señora Giraldez, y le pide que no les dé lección de moralidad y que no es quién para enmendar el plan del psoe, sino que lo que importa en Cangas. «Señora. Giráldez, recordarle que si el PSOE no está en el Equipo de Gobierno, usted sabe muy bien por lo que es. Calculó mal la jugada y se pasó de frenada. Sigue manifestando: ¿Dónde estabas? cuando se perdió la subvención de 1.200.000 euros?, ¿Por qué no dijiste nada? ¿No es eso perjudicial para los de cangas?. Los Socialista no va a cambiar de opinión, ni va a chantajear a nadie, ni va a ceder a los compadreos que ahora están entretejiendo en algún grupo.

El Grupo. Municipal Socialista, hoy, dice NO al Plan del “Goberniño” ACE-UE.Cangas