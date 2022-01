Alerta roja en Podemos. Las encuestas internas del PSOE los deja sin representación en Castilla y León

Las encuestas internas que maneja el PSOE para los comicios que se celebrarán en Castilla y León el día 13F, son una auténtica ruina para la izquierda en general, puesto que el PSOE pasaría de ganar las elecciones, a perder entre 5 y 10 procuradores, y para Podemos en particular, ya que no conseguirían mantener los dos procuradores que tienen en estos momentos y quedarian fuera del hemiciclo de las Cortes de Castilla y León. Nos lo cuenta la gran Ketty Garat en The Objetive.

En Ferraz parece que no se encuentran muy a disgusto con esta situación, puesto que, de cumplirse estos pronósticos, dejarían al PSOE como única fuerza de izquierdas con representación en Castilla y León, condenando a Podemos al ostracismo político los próximos 4 años, además de favorecer una sobrerepresentación que pudiera disimular el desastroso resultado que es más que probable, obtenga el PSOE dentro de 17 días.

El que no se consuela, es porque no quiere, y es lo que le pasa al PSOE con estas encuestas que manejan en Ferraz, que sitúan a la formación morada liderada por Pablo Hernández en el entorno del 6% de voto y entre 0-1 procuradores, por lo que, siempre según las encuestas socialistas, «el PSOE se puede convertir en el único partido de izquierdas en las Cortes y ver amplificado su resultado en el reparto de escaños», lo que permitiría «dulcificar» el batacazo socialista.