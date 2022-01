Twitter manda a tomar viento a Rita Maestre por acusar a Martínez-Almeida de favorecer la contaminación

Se le dio bien lo de asaltar en paños menores una capilla en la Complutense.

Pero lo de intentar derribar la gestión del alcalde de Madrid ya es harina de otro costal.

Rita Maestre trató de poner contra las cuerdas a José Luis Martínez-Almeida utilizando como base los niveles de contaminación y el plan de movilidad.

Durante la sesión plenaria celebrada en el Palacio de Cibeles el 25 de enero de 2022, la portavoz de Más Madrid cargó contra el alcalde:

Almeida nos pide a todos que no miremos hacia arriba. Niega la contaminación como negase el meteorito. Pero la realidad es la que es y Madrid merece medidas para corregirla. pic.twitter.com/dnZHsJtTUq

¿En que situación nos vamos a encontrar cuando salgamos de la pandemia y Madrid siga siendo la capital europea donde se producen más muertes al año por contaminación? Y la razón de que esto siga sucediendo, es que sus políticas de movilidad y de lucha contra la contaminación afectan a un total del 2% de los coches en la ciudad de Madrid, es decir, que son humo y que mientras tanto usted no pierde oportunidad para seguir en políticas anticientíficas y contra el consenso de los técnicos, otro ‘macroparking’ quiere meternos en el centro de Madrid con 1.700 plazas, para generar más contaminación y más tráfico en el centro de la ciudad de Madrid, ese es el futuro de la ciudad con usted.

Las palabras de la concejal no tuvieron, precisamente, una buena acogida en Twitter, donde los internautas la acusaron de querer vender humo:

La realidad es la que es: el aire de Madrid es más limpio que hace 10 años, mucho más limpio que hace 20, y muchísimo más limpio que hace 30-40. Y uno de los periodos de menor mejora del aire, por no decir estancamiento, fue 2015-2019. ¿Quién regía el Ayuntamiento? Carmena y Rita pic.twitter.com/YxTMH58bw2

Vosotros queréis coches eléctricos para que los tengan 4 Vosotros no queréis electricidad que no sea »limpia», para que se alumbren 4 Vosotros estáis en contra del aire acondicionado, menos 4 Vosotros estáis en contra de que todo el mundo coma un filete, menos 4 Los 4 Progres.

Poco has tardado en utilizar la película.

Supongo que no es un tema de negar o no la contaminación sino cuál es el punto medio para tener mínima contaminación y tener actividad

Porque contaminación cero tampoco hay en tu plan.

