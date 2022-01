El colosal varapalo de Lacalle al concejal de Más Madrid que le provocó con los datos de la EPA

El Gobierno PSOE-Podemos y sus aliados están intentando sacar pecho con los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

A pesar de que España sigue liderando los índices europeos de desempleo, la izquierda se conforma con unos datos de recuperación laboral que aún están muy lejos de ser una solución real para los españoles.

Sin embargo, algunas figuras de la extrema izquierda no han dudado en utilizar los datos del INE para lanzárselos a la cara a la oposición. Así fue el caso de José Manuel Calvo, el concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid que tuvo la osadía de intentar ridiculizar a Daniel Lacalle.

“Siempre hay que escuchar a Daniel Lacalle y a Juan Ramón Rallo para saber lo que va a ocurrir: justo lo contrario de lo que vaticinen..”, publicó en Twitter con ironía junto a la previsión del reconocido economista que advertía que el paro en España podría llegar al 35%.

Siempre hay que escuchar a @dlacalle y a @juanrallo para saber lo que va a ocurrir: justo lo contrario de lo que vaticinen.. 😏 pic.twitter.com/I2QBoNGHNE — José Manuel Calvo (@josemanuel_co) January 27, 2022

El ataque de Calvo no quedó sin respuesta. Lacalle utilizó sus propias palabras en su contra: “Escuchar no sé, leer no lee lo que cita”.

Un tirón de orejas que completó con una explicación: “‘A ESTE PASO’. Marzo 2020 Tres meses después, paro efectivo 35% . Y cierra 2021 con 3,1 millones de parados, 200.000 en ERTE/aut cese actividad y 500.000 demandantes sin ocupar. Y eso dopando empleo público en 222.000. Gracias por darme la razón”.

Escuchar no sé, leer no lee lo que cita. "A ESTE PASO". Marzo 2020 Tres meses después, paro efectivo 35% . Y cierra 2021 con 3,1 mill parados, 200.000 ERTE/aut cese activid y 500.000 demandantes sin ocupar.

Y eso dopando empleo público en 222.000. Gracias por darme la razón. pic.twitter.com/PV2SLDomgT — Daniel Lacalle (@dlacalle) January 27, 2022

Al verse acorralado, el político de extrema izquierda volvió a refugiarse en un análisis superficial de los datos de la EPA.

“Si tu crees que la bajada del desempleo a niveles del año 2008 (precrisis) y el aumento de la ocupación en más de 800.000 personas te da la razón, tienes un problema de auto-percepción. Tus profecías se incumplen sistemáticamente, afortunadamente..”.

Una lectura simple que le llevó a recibir un colosal varapalo: “Si usted se cree que disparar el empleo público y reducir la población activa es récord de empleo, tiene un problema grave de análisis”.

Si usted se cree que disparar el empleo público y reducir la población activa es récord de empleo, tiene un problema grave de análisis. pic.twitter.com/QDt4et6q33 — Daniel Lacalle (@dlacalle) January 27, 2022

‘Juego, set y partido’ a favor del reconocido economista que dejó sin respuesta a Calvo.

Lacalle reconoce que, si bien el dato supone una mejora, existen aspectos detrás de él que no llevan a la alegría sino a la preocupación. Como ese gran número de trabajadores en ERTE que no se contabilizan como paro o el falso impacto positivo del empleo público.