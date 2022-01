Fernández Mañueco (PP): “Vamos a por una mayoría suficiente para gobernar con estabilidad y con eficacia”

El candidato a presidir la Junta de Castilla y León por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, va a ganar las elecciones y eso, pese a la calamitosa encuesta que «evacuó» Tezanos y sus 80 funcionarios del desacreditado y condenado a la incredulidad CIS, es un hecho.

Cualquiera que conozca mínimamente los datos electorales, las diferentes encuestas y sobre todo, que salga del despacho del CIS y patee un poco la calle y los diferentes actos políticos, sabe a la perfección que el PP va a ganar las elecciones y VOX, no tendrá menos de 12 procuradores, mientras que el PSOE podrá mantener un suelo electoral amplio, con 26 procuradores garantizados, UPL 1/2 y Podemos, es probable que se pegue un «jardazo» y que solo mantenga el procurador de Valladolid.

El problema que va a surgir el día 14, que ojalá todos los problemas sean como este, es que el PP no se va a poder «marcar un Ayuso» ni en el mejor de sus sueños. Todos los dirigentes de VOX lo anuncian a los cuatro vientos y para todo aquel que quiera escucharlo. Su presidente, Santiago Abascal no para de decirlo, «el que quiera que regalemos el voto al PP, que no vote a VOX, que vote directamente al PP». Ayer mismo lo repitió de forma reiterada en la entrevista que realizó Alfonso Rojo en Periodista Digital Entrevista de Alfonso Rojo a Santiago Abascal

El día 14, cuando los resultados electorales sean una realidad y tengamos clara la representación real de los 81 procuradores en las Cortes de Castilla y León, los complejos se tienen que dejar en el pasado y el PP tendrá que gobernar con una formación que, ni es de extrema derecha, ni gaitas, por muchas soflamas, embustes y noticias fake, como el «bulo del culo» que lanzan constantemente desde todos los medios y partidos progres, sino todo lo contrario, VOX es, al menos por ahora, extrema sensatez.