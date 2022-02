El chanchullo del marido de Calviño: así interviene en el reparto de los fondos europeos  

Ignacio Manrique de Lara, marido de Nadia Calviño, se ofrece a ser el intermediario para pedir y tramitar las subvenciones ante el Ministerio de Economía que dirige su esposa, según informa Esdiario.

El periodista Francisco Mercado ha señalado este pasado 31 de enero de 2022 que el marido de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos es el director de marketing de Beedigital, empresa que se encarga de ser el puente entre las pymes y las subvenciones que pueden solicitar al Ejecutivo. Manrique figura como «agente digitalizador adherido», tal y como apunta el periodista:

La firma de Ignacio Manrique de Lara se publicita como “agente digitalizador adherido”. Esto le permite actuar como ventanilla única privada ante Asuntos Económicos : tramita la ayuda, digitaliza la empresa, y recibe la subvención como peaje, más los extras no sufragables».

« Be edigital , cuyo director de markéting es el esposo de Nadia Calviño , ofrece la captación de ayudas de un fondo ( Kit Digital ) de 3.000 millones de la Unión Europea para digitalizar empresas, que gestiona la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos.

De acuerdo a la información que recuerda Mercado en la noticia, el pasado 25 de noviembre de 2021, Nadia Calviño presentó Kit Digital. Un programa que, tal y como señala ‘Esdiario’, cuenta con:

Esto mismo lo anticipó el CEO de Beedigital el 11 de mayo de 2021 en Twitter. Mostraba una fe ciega en lo que dictaría el BOE sobre las reglas del proceso, algo que no ocurrió hasta fines de 2021″.

El dinero viene a caer en manos del intermediario, en este caso, sería Beedigital. Así lo explica Francisco Mercado:

«El dinero de la UE de este fondo digital, en realidad, recae en el intermediario, como la empresa del esposo de Calviño.

[…]

Si no se contrata al agente digitalizador, no hay ayuda, aunque la empresa cuente con expertos digitales como Jeff Bezos. Y no se cobra la ayuda hasta que el agente digitalizador la justifica y el empresario garantiza que le cede su cobro.

El mayor beneficiario de estas ayudas, por encima de las pymes, son los agentes digitalizadores: el empresario puede recibir una o varias ayudas en forma de digitalización, no de dinero, pero el agente factura en euros cientos o miles de subvenciones, más gastos no cubiertos como asesoría o costes por encima del bono».