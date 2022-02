Así reta Espinosa de los Monteros al “sectario rector” de Salamanca que busca ‘sabotear’ un acto de VOX

Iván Espinosa de los Monteros lanzó un reto al “sectario rector” de la Universidad de Salamanca.

Tras conocer que VOX mantendría un encuentro «con simpatizantes, afiliados y jóvenes en la zona universitaria», Ricardo Rivero hizo pública su «reclamación ante la Junta Electoral» por este «acto electoral de VOX en la Universidad».

Sobre esa petición ante la Junta Electoral, el rector señaló en un comunicado que solicita «su intervención» por este acto que «se ha convocado a través de redes sociales sin comunicarlo a las autoridades del Estudio ni solicitar autorización alguna, utilizando de forma indebida el nombre de la Universidad con fines exclusivamente electorales».

Unas palabras a las que respondió el propio portavoz de VOX, aprovechando para lanzarle un reto directo. “Rector sectario pretende evitar que me exprese libremente… me suena que esta película le he visto yo antes. Por si acaso voy a desempolvando escalera y el megáfono. Nos vemos mañana en Salamanca”.

Rector sectario pretende evitar que me exprese libremente… me suena que esta película le he visto yo antes. Por si acaso voy a desempolvando escalera y el megáfono. Nos vemos mañana en Salamanca. #NoMolesteCuatro pic.twitter.com/9GQwL0iZ5a — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) February 3, 2022

En efecto, no es la primera vez que Espinosa de los Monteros se enfrenta a una situación similar.

En abril de 2009, ocurrió algo similar con una charla que iba a dar en ICADE, justamente en donde él estudió Económicas. A pesar de que el representante de VOX acató las peticiones de la Universidad de Comillas y tenía reservada el Aula Magna, “a menos de 48 horas para la celebración del acto llama el rector para cancelar. La excusa es que la conferencia está ‘demasiado cerca del periodo electoral’. Ojo, no ‘en periodo electoral’. No. ‘Demasiado cerca’”, desveló el propio diputado en Twitter.

En aquella ocasión, Espinosa de los Monteros denunciaba algo similar a lo que hace ahora: “La realidad es que el rector está entregado a la causa progre y no puede soportar el éxito de las ideas de libertad que trae VOX”.

Como si las fechas se hubieran movido. Como si al confirmar el acto hace 15 días no se supiera ya cual era el periodo electoral. Pura excusa. La realidad es que el rector está entregado a la causa progre y no puede soportar el éxito de las ideas de libertad que trae @vox_es — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) April 9, 2019

En aquella oportunidad, se acabó por dar la charla a las puertas de ICADE. Quizá, lo mismo que ocurrirá este viernes 4 de febrero en la Universidad de Salamanca.