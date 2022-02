Juan García-Gallardo (VOX): «Vamos a tener un apoyo masivo en Castilla y León»

Juan García-Gallardo, flamante candidato de VOX para optar a la presidencia de la Junta de Castilla y León, es un joven burgalés, nacido el año de la Barcelona Olímpica. Se afilió al partido hace poco más de un año y Santiago Abascal y su equipo se fijaron y apostaron por él inmediatamente y vieron claro, de forma nítida, que estaban frente al prototipo de candidato preparado, moderado, educado y capacitado para ser el líder de la formación en Castilla y León.

Juan García-Gallardo, es el paradigma de “JASP”, joven, aunque sobradamente preparado. Cuando hablas con él, sabes perfectamente que estas ante uno de esos políticos que, sin lugar a dudas, volarán muy alto en su carrera política. García-Gallardo ha dado un golpe en el tablero político de Castilla y León, descolocando las posiciones de la mayoría de partidos políticos que, en ningún caso, podían imaginarse que la capacidad de este joven, iba a suponer no pocos quebraderos de cabeza a todos los gurús de la política regional y nacional, puesto que la imagen que irradia, es la antítesis de la que pretende el “mundo progre” lanzar sobre VOX. Juan García-Gallardo es la quintaesencia de la educación y de la moderación, nada que ver con la imagen que pretenden endosar a VOX de partido filofascista y de extrema derecha.

Juan García-Gallardo, ha dado el salto a la política desde la estabilidad que le ofrecía estar integrado como abogado de éxito en el bufete que fundó su abuelo, y continuó bajo la dirección de su padre, lo que hace todavía más significativo y sobresaliente el paso que ha dado y que le ha convertido en el candidato de VOX a presidir la Junta de Castilla y león.

– La Junta electoral no ha permitido que VOX pudiera estar presente en los debates televisados por no tener Grupo Parlamentario, pero seguro que Juan García-Gallardo estuvo pendiente del debate… ¿Quién ganó el debate?

Es evidente que no hubo un ganador, pero si hubo un gran perdedor, que fue el ciudadano de Castilla y León y es que ahí sucedió un teatrillo, un debate impostado en el que parecía que estaban en desacuerdo en multitud de cuestiones, pero a la hora de la verdad, el PP y el PSOE siempre pactan en todo.

Lo hemos visto en el Parlamento Europeo, en el Congreso los diputados, se reparten el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional, parece que no tardando, se repartirán el Poder Judicial.

No hemos podido estar en los debates por un acuerdo del año 2016, en el cual, el Partido Popular, Cs y PSOE se blindaron para no dar voz a las fuerzas emergentes en el debate, pese a que a día de hoy, somos la tercera fuerza política en España. El gran perdedor ha sido el ciudadano, que no ha podido tener acceso a la alternativa patriótica y social y no hemos podido darle a conocer nuestras propuestas de primera mano.

– Desde el PP, se han llegado a filtrar informaciones sobre la posibilidad de repetir las elecciones si los resultados no son propicios para ellos ¿Cree que serían capaces de llegar a esa situación?

– En el Partido Popular están muy nerviosos, pero que muy nerviosos y lo sabemos. A nosotros no nos extrañaría que el Partido Popular, con tal de conservar el poder a pesar de haber adelantado las elecciones, de haberlas puesto en mitad de una sexta ola, con el sufrimiento que eso implica, y de continuar derrochando dinero público y convocar unas nuevas elecciones, a ver si así, por aburrimiento, le otorgan la victoria en solitario, pero eso no va a pasar.

– Si las encuestas aciertan, VOX, como mínimo, será la llave del Gobierno en Castilla y León. ¿VOX se plantearía, al igual que en Madrid, ofrecer un apoyo puntual de investidura o mantendrá el pulso para formar un Gobierno de coalición?

La propia nomenclatura, las palabras que se utilizan no son las adecuadas, nosotros no venimos a ser llave, no venimos a ser muleta de nadie, no venimos a dar un cheque en blanco, no venimos a facilitar unirnos a nadie, nosotros nos presentamos para gobernar. VOX se presenta como una alternativa clara, y salimos a estas elecciones para ganar.

Somos un partido que somos vanguardia y lo que queremos, es que se aplique nuestro programa, no venimos aquí a pensar cómo repartirnos el poder con el PP, ni si nos van a dar una consejería, una dirección general o jefes de gabinete, venimos para aplicar nuestras políticas.

– En el caso de formar Gobierno, ¿Cuáles serían las primeras tres medidas en sacar adelante en las Cortes de Castilla y León?

Vox lo primero que va a hacer, porque es lo más sencillo, es reducir inmediatamente todos los tramos autonómicos de los impuestos y todos impuestos transferidos a las comunidades autónomas en particular de Castilla y León.

Nos centraremos en aplicar las medidas necesarias para revertir el invierno demográfico que ha dejado muy fríos a los castellanos y leoneses. Vamos a implementar ayudas directas a la natalidad, y también incentivos fiscales progresivos para que todo aquel que quiera formar una familia en Castilla y León.

Vamos a defender sin ambages y medias tintas al sector primario y a la industria de esta región. Lo primero que hay que hacer es dejar a las empresas trabajar. Hay que dejar tranquilos a los empresarios y a los trabajadores de Castilla y León, para centrarse en ofrecer buenos productos y servicios y que no tengan siempre que estar pendientes de la burocracia sinsentido y haciendo papeles e inspecciones, que lo único que hacen es poner palos en las ruedas y simplificar todos los trámites administrativos para reducir esa carga pesada, que es como una losa que pesa sobre las empresas.

Tenemos que dar motivos racionales a las empresas para que se queden en Castilla y León y que se instalen nuevas. Detectamos que muchas empresas nos dicen, “mira yo me quedo la comarca de Salamanca porque mi abuelo era aquí y yo me quedé por sentimientos de comunidad, porque si fuera por un motivo racional, me instalaría en la Comunidad Foral de Navarra o en Álava, o en la Comunidad de Madrid porque es mucho más atractivo y aquí estoy pagando mucho más impuestos que en otras regiones de España.

Hay que facilitar un sistema fiscal que sea atractivo para la creación e instalación de nuevas empresas.

– ¿Qué sensación tiene Juan García-Gallardo sobre la campaña electoral que llega a su ecuador estos días y del apoyo de la gente a su partido?

Estoy verdaderamnte impresionado con lo que estamos viviendo. Tenemos unas sensaciones magníficas. Esta mañana hemos estado en Mercadolid y si votara solo la gente de Mercaolid, tendríamos mayoría absoluta con total seguridad. Lo mismo podemos decir del campo, de los trabajadores de las industrias, los ganaderos y en general de todos los castellanos y leoneses, que nos muestran su apoyo incondicional, por lo que las expectativas son realmente extraordinarias.

– En el caso cada vez más probable de formar Gobierno en la Junta de Castilla y León, ¿Está VOX CyL en condiciones de gestionar varias Consejerías de la Junta? ¿Tiene VOX un equipo de futuros altos cargos y cargos intermedios en disposición de saber gestionar sectores vitales para el desarrollo de la Comunidad?

VOX tiene detrás un montón de gente, técnicos, profesionales, gente con una experiencia vasta en todos los sectores, por lo que, cuando gobernemos, van a ser capaces de gestionar perfectamente y de llevar nuestras políticas a buen término.

Los ciudadanos de Castilla y León lleva llevan décadas viendo como los mismos políticos de siempre, aparecen cada cuatro años prometiendo las mismas cosas que han prometido 80 veces, y que nunca se han cumplido, ni tienen visos de cumplirse.

Por eso aparece VOX. Es un partido fiable, es un partido coherente que siempre ha hecho lo que ha dicho y ha dicho lo que ha hecho. Vamos a apostar por revertir el invierno gráfico, vamos a apostar por nuestro sector primario y nuestra industria y vamos a bajar los impuestos, como hemos posibilitado que suceda en todas aquellas administraciones en las que hemos tenido influencia. VOX es la alternativa patriótica y social, es el partido del futuro y es el único partido fiable.

– ¿Qué datos ofrecen las encuestas internas de VOX? ¿Y la tendencia es continuar subiendo hasta el día 13? ¿Tiene un techo electoral VoX en estos momentos?

Yo soy abogado y de demoscopia no tengo ni idea, pero lo que sí que veo, es el apoyo directo que estamos recibiendo en la calle. Allá dónde vamos, a Soria, a Ávila, León a Burgos, Zamora, Palencia, Salamanca, Segovia o aquí, en Valladolid, en la Plaza de la Universidad, en cada acto que hemos estado no cabía un alma más. Estamos viendo un apoyo popular masivo. No sé qué dicen las encuestas, pero es evidente que VOX va a tener un apoyo masivo. VOX tiene un equipazo heterogéneo de gente joven, de gente más mayor, de gente con ganas de que la política sea realmente válida para el ciudadano, trabajadores, empresarios, ganaderos, agricultores, profesionales de la sanidad son la base de VOX y son los que van a velar para que se trabaje en los cambios necesarios para mejorar la vida de los castellano y leoneses.