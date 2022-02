El PSOE y la última «Tezanada» desprestigian definitivamente y sin solución al CIS

Desde que entró Pedro Sánchez a gobernar España, la inmensa mayoría de las instituciones han sido manoseadas y utilizadas de forma indigna. España, solo este último año, ha descendido 6 puestos en el listado de «Democracias Plenas» que publica The Economist El prestigio de España se desmorona con Sánchez en el Gobierno . Somos el último país del listado calificado como Democracia Plena, y bajando.

Solo con que echen un vistazo a la utilización torticera que se ha llevado a cabo hoy, solo hoy, por el Gobierno de Sánchez, bajaríamos otros 14 puestos.

Hoy el presidente se ha plantado en Almería a contar «las bondades» de un futuro Plan para la Industria Agraria de 3.000 millones de euros (que habrá que ver si llegan a materializarse o simplemente son fuegos de artificio electorales) y que casualidad, que estemos a 5 días del día de reflexión de las elecciones de Castilla y León.

El Tribunal de Cuentas ha abierto un Expediente al PP por una supuesta donación anónima de 3.000 euros, pero sirve para que los medios afines «den por saco» todo lo que se les pase por la cabeza.

Nos anuncian, sin ningún reparo, que lo aprobado el viernes, conjuntamente con la subida de las pensiones en un mismo Decreto, para que el que votara en contra, votara en contra también de dicha subida, que el uso de las mascarillas, dejarán de nuevo paso a las «sonrisas», todo sin el más mínimo rigor científico, sin informes de los «expertos» que nunca existieron y se quedan «tan pichis».

Pero lo del CIS de Tezanos y su «Tezanada» clama al cielo. Con el objetivo de mantener el pulso e intentar cambiar de alguna manera el voto en Castilla y León, el CIS ha salido con una encuesta «flash», justo en el momento adecuado para ser la última encuesta publicada. Es una utilización torticera e indigna tan grande, como los viajes en Falcon del calamidad de su jefe, que los camufla con alguna visita institucional, pero todos, y cuando digo todos, es todos, sabemos que es una filfa de dimensiones épicas.

Hoy se han publicado 7 encuestas y todas, y cuando digo todas, es todas, apuntan a lo mismo. Una bajada del PP, pero que mantiene el suelo en 34 procuradores y una subida de VOX, que mantiene el techo en 12 aproximadamente, y que juntitos, llegan a tener, no menos de cuatro o cinco procuradores más que los 41 que necesitan para llegar a la mayoría absoluta. Pero hay que salvar al soldado Tudanca «como sea» y esta gente no mide. Hoy ha sido todo esto, pero que nos pille confesados por lo que pueda venir, que ya sabemos como se las gastan con las amenazas de muerte, el envío de navajas ensangrentadas y la utilización de grupos fascistas a su antojo para generar ambientillo. No tienen vergüenza y mucho menos pudor, y son muy capaces de hacer «lo que sea» con tal de continuar en el Falcon.