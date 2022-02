Los Policías y Guardias Civiles, a la espera del libro de «Fornet», la historia del SUP y de los que vivieron la historia de la esperanza democrática.

Si algún valor conservamos los Policías y Guardias Civiles democráticos, es nuestra cantera, y dentro del amplio elenco de jugadores con valores y con arrojo, es de destacar a nuestro compañero policía, «José Manuel Sánchez Fornet». Los que vivimos épocas duras en una democracia figurada, damos fe y como notarios de la historia real de lo difícil que ha sido ser ciudadano en la policía y en la Guardia Civil. Escribir desde el palco es un privilegio, pero hacerlo desde los fondos de los océanos, es todavía más privilegio. Nosotros tenemos memoria y escribimos aunque sea con renglones torcidos y lo hacemos con una memoria de elefante. ¿Te acuerdas Fornet, cuando os jugabais vuestro puesto de trabajo por los derechos de los Azules y de los verdes? Nosotros –UMDVERDES– desde el fondo del océano y casi sin respiración, no lo olvidamos. Era una España ilusionada y los Guardias Civiles no teníamos derecho alguno, nuestro auto privado a disposición del cuerpo y pagando los gastos nosotros, horas, las veinticuatro, seguridad social por caridad, ni derecho a la salud teníamos, la verdad poco a cambiado todo. Seguimos algo mejor pero no en igualdad con nadie. Aún NO somos ciudadanos, o si lo somos, somos de tercera. La figura de Fornet está plasmada en nuestra memoria, no dudó nunca en ponerse en primera fila, no dudó nunca en ayudar a sus compañeros, no cedió en caso alguno de corrupción, y no era fácil. Con los Verdes, siguió igual, no cedió a las amenazas, no quiso premios, recompensas y siempre nos protegió. Somos muchos los que estamos preguntando: «Cuándo sale tu libro», será un libro que se quedará corto, un libro que venderá infinidad de ejemplares, que dará a conocer muchas cosas que ha vivido, casi treinta años da para mucho. Como no paramos de preguntar, «Fornet», saca un comunicado diciendo que su libro saldrá y no tardará y de una forma u otra verá la luz, lo necesitamos, la historia es una forma esencial de aprendizaje y sobre todo para que no se vuelva a repetir y que lo nuevo aprenda de lo viejo.

Amigo/as, compañeros y vecinos en redes sociales me preguntan por la fecha y cómo podrán adquirirlo. La respuesta hoy es la misma que hace meses: no lo sé. El título se conocerá en el momento oportuno. Mi libro lo gestiona un amigo y compañero que ha escrito varios y que lo presenta a las editoriales que están interesadas. Mi confianza en él es absoluta así que ni le pregunto. Me consta que pone el mismo interés que si fuera suyo o más si cabe.

En mayo de 2021 se lo remití porque una editorial decía tenerlo todo preparado (papel, programa, imprenta…); en teoría estaría listo pasado el verano. Antes de enviarlo lo reduje en dos revisiones 150 y 70 páginas respectivamente, porque era muy denso y extenso. Una vez remitido volví a leerlo y comprobé que no había trabajado suficiente la reducción citada, que tenía varios pasajes farragosos y con problemas de cronología, mezclando y repitiendo hechos que podían inducir a la confusión de cuándo y por qué se produjeron los hechos narrados. Un compañero y amigo lector voraz de libros al que pasé el borrador confirmó mi opinión. Un nuevo proceso me llevó a reducir otras 50 páginas cambiando redacción, capítulos y epígrafes, siendo ya un relato cronológico y más comprensible, que remití en julio. Sigue siendo extenso, (440 páginas Word, 1,5 márgenes arriba, abajo y derecho y 1,7 izquierdo), letra Segoe UI tamaño 11, espacio sencillo) y galería de 45 fotos (10-15 páginas), que traducido a libro tamaño normal lleva a 800 páginas o quizás más. Por tratar 44 años de historia sindical en la Policía está organizado en siete títulos, 26 capítulos y unos 250 epígrafes que facilitan la lectura, además de los agradecimientos, frases, prólogos azul y verde, doble presentación (policía nacional y policía civil), preámbulo, introducción y epílogo. Es complicado de maquetar, necesita muchas semanas/meses de trabajo y es muy cara su impresión. De ahí las dudas de la editorial primera, por lo que en noviembre se trasladó a otra editorial en la que sigue ahora.

No cobraré ni un euro se vendan 100 o 1.000 libros. La editorial que lo saque al mercado con su trabajo y su dinero lo recuperará, o no, y ganará por lo invertido, o no. La alternativa a esta opción sería que yo adelante el coste de la edición y recupere lo invertido de las ventas, pero eso no pasará; ni un euro de mi familia se invertirá en ese libro. No cobraré porque ha sido un placer escribirlo y muchos compañeros me animaron a hacerlo. No existe un relato de lo acontecido desde 1985 hasta la fecha (aunque el libro arranca en 1976, con la manifestación ilegal de la Seguridad Social y datos desconocidos documentados). Es por ello un libro único por su originalidad al relatar una historia no contada, que complementa otros de la historia del nacimiento del SUP (José Tejero) y la transformación policial al llegar la democracia (Mauricio Moya).

Si la editorial que lo tiene ahora no puede o no quiere hacerlo buscaremos otra, y si fuera preciso se editara por Amazon –aunque en este caso posiblemente deba hacerse sin las fotografías-; así o con cualquier otra fórmula el libro estará expuesto públicamente para quien quiera adquirirlo. Sigo anotando los hechos más relevantes acontecidos desde que lo entregué para actualizarlo, siendo el último hecho destacable registrado el nacimiento de un nuevo sindicato, una escisión de JUPOL liderada por el fundador de JUSAPOL, Natán Espinosa, llamado Equiparación Ya, en siglas EYA, a quien vaticino que será representativo en 2023. De cualquier novedad informaré por redes sociales (Twitter, Facebook, wasap, Instagram). Sevilla, 7 de febrero de 2022. José Manuel Sánchez Fornet