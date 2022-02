La izquierda se desmorona en Castilla y León y el Ayusazo se convierte en Gallardazo

La sede de campaña en Salamanca, parecía más un funeral de tercera que un acto de un partido ganador. El PP ha ganado las elecciones, pero ha perdido 56.000 votos en Castilla y León.

Todo se puede maquillar, pero la realidad es impepinable. El PP ha ganado, pero a la vez se ha estrellado. En cambio, VOX, es el gran ganador de la noche. Juan García-Gallaro tiene la sartén por el mango y tendrá que hacerse valer en la negociación.

Teodoro García-Egea acaba de salir a sacar pecho de la victoria y a lamerse las heridas de las magulladuras sufridas en las elecciones de Castilla y León.

Al final, el Ayusazo que buscaba el PP, se ha convertido en Gallardazo que ha conseguido VOX. El ganador de la noche, de forma evidente y nítida, ha sido la formación conservadora, que ha visto como su marca subía de uno a 13 procuradores, será la formación imprescindible para la formación de un Gobierno en Castilla y León y el PP, si no quiere o no le interesa pactar con ellos, se convertirá en un azucarillo que se diluirá en cuestión de días y lo pagará en Andalucía en cuestión de semanas.

Al PP le toca dejar a un lado los complejos que le han llevado a donde le ha llevado, tendrá que pactar un Gobierno con Juan García-Gallardo, al igual que pactó en su momento con Cs y tendrá que hacerlo más pronto que tarde. Sus votantes no van a entender todo lo que no sea eso. Al igual que Rocio Monasterio no le quedó más remedio que apostar por Ayuso cuando, aun siendo posible llave de Gobierno, la marca PP sumaba más votos que todos los partidos de la izquierda, y votó a favor de la investidura de Ayuso, y recientemente, de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid.

Toca sentarse a meditar, y será Casado el que tenga que pensarse dos veces los movimientos que pretenda hacer, porque si juega bien sus cartas, es más que probable que VOX acabe «comiéndose por los pies» al PP. Estaremos expectantes a los movimientos electorales que se lleven a cabo en los próximos días. Y el PP se la juega, pero bien.