Palo a Sánchez: el juez Presencia logra que la UE investigue el nombramiento ilegal de Dolores Delgado

El texto de la denuncia, a la que ha tenido acceso Periodista Digital, es contundente y la formula el exjuez Fernando Presencia en nombre de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) contra el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado.

Presencia explica que “después de que el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid abriera Diligencias por la denuncia de ACODAP contra el magistrado Murillo de la Cueva, el Supremo ha respondido con una nueva sentencia en la que se prohíbe que los jueces (y en particular el juez Presencia) puedan ser denunciantes de corrupción. Casualmente, el ponente de esta nueva sentencia es el propio Pablo Lucas Murillo de la Cueva”.

¿Pueden los jueces denunciar la corrupción? El Supremo dice que No. Por esa razón, el juez Presencia ha formulado denuncia ante la Comisión Europea contra España por la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que excluye injustificadamente a los jueces y magistrados españoles del ámbito de protección de la Directiva (UE) relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

Dice la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Murillo de la Cueva, que: «Los whistleblowers que quiere proteger la Directiva, aquellos a los que extiende su ámbito subjetivo en su artículo 4, no son los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones. No son las autoridades judiciales. Es más, ejercer de whistleblower no es el cometido de los jueces y magistrados ante los fenómenos de corrupción.”

Hay que tener en cuenta que Murillo de la Cueva es hermano de uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que participó en el Pleno que precisamente informó y dio el visto bueno al nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado.

El Pleno extraordinario del CGPJ que se celebró en enero de 2020 aprobó por 11 contra 10 el informe favorable al nombramiento de la Fiscal General por parte del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, indicando que Delgado reunía los requisitos exigidos para ser nombrada en el cargo.

De esos 11 vocales que votaron a favor del nombramiento, uno de ellos era Enrique Lucas Murillo de la Cueva, hermano del actual presidente de la Sección del Supremo que revisó jurisdiccionalmente el acuerdo que fue informado por el Pleno del CGPJ.Pablo Lucas Murillo De La Cueva debió abstenerse y no dictar sentencia sobre la revisión de un acuerdo que había sido informado, entre otros, por su propio hermano.

El juez Presencia denuncia que “el Supremo ha respondido como represalia con una sentencia en la que se prohíbe que los jueces puedan ser denunciantes de corrupción. Casualmente, el ponente de esta nueva sentencia es Murillo de la Cueva”.