El PP se empecina en no pactar con VOX y amenaza con repetir las elecciones

Los resultados que han cosechado los diferentes partidos políticos en las elecciones en Castilla y León son los que son. El PP ha resultado ganador de la contienda electoral con 31 procuradores, pero le faltan 10 para llegar a la mayoría absoluta que le permita aprobar leyes, presupuestos y gestionar el día a día en la comunidad.

Y por mucho que se empeñen, solo hay dos opciones para salir del laberinto político en el que se están metiendo algunos, o pactan con VOX, o repiten elecciones, puesto que VOX, desde el principio de la campaña electoral, dejó escrito, grabado y lanzado a los cuatro vientos, que en ningún caso iba a volver a ser el “pagafantas” de nadie.

Abascal lo repitió en cada acto electoral que ha llevado a cabo “el que quiera que VOX regale el voto al PP en caso de necesitarlo, que no lo dude, que vote directamente al PP, porque no lo vamos a hacer, que no lo dude, que vote al PP y se olvide de nosotros” y Juan García-Gallardo tres cuartos de lo mismo.

Pero el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, en una entrevista con Luis Herrero en Esradio, acaba de inventar la geometría variable a la enésima potencia. La síntesis de la nueva estrategia política, es que el PP pretende pactar con “todo quisqui” y si suma 38 con los localistas, a los que habrá que convencer a la vieja usanza y poniendo encima de la mesa cientos de millones de euros para sus “terruños”, dejar en el tejado de VOX la posible abstención de la formación y sacar adelante un Gobierno en solitario de Mañueco.

El problema, además de que lo no puede ser, no puede ser y además es imposible, puesto que VOX no va a dar su brazo a torcer y tiene todas las de ganar, a la vez de que eso de aglutinar a la amalgama de partidos resultantes de las elecciones es un despropósito, es que además “¿Qué adelanta un galgo con un cantazo?” como dicen en mi pueblo, y es que, aunque se les lograra semejante situación… ¿Cómo gestionarían el día a día en las Cortes, cuando la suma no le da para aprobar nada de nada?. Las matemáticas son muy claritas, y si necesitas 41 para consolidar un proyecto acorde a las necesidades de Castilla y León, no te vale de nada tener, 38, ni 39, ni 40.

Igualmente, en la entrevista de Teodoro García Egea, se ha producido una de las situaciones más rocambolescas, cuando Herrero le ha preguntado por una posible repetición electoral, y cuya respuesta, García Egea, no lo ha descartado y que sin lugar a dudas, llevaría al PP a uno de las situaciones más difíciles a las que un paritido de tenga que afrontar.

Esperemos que todas estas soflamas y bravuconerías, respondan en exclusiva a llegar mejor posicionados en la mesa de negociación, porque si no, si al final tenemos que volver a las urnas, estaríamos hablando de una situación agónica que podría terminar “malamente” para el PP, y el PP es imprescindible para la gobernabilidad en Castilla y León, tiene los mejores cuadros para gestionar, y los futuros altos cargos de VOX, tendrán que aprender mucho de sus futuros compañeros populares.