Alfonso Ussía ve ‘gato encerrado’ en la batalla contra Ayuso: «Es un pacto entre Sánchez y el desaparecido de Génova»

A Alfonso Ussía algo le ‘está oliendo mal’ dentro de la guerra civil del PP.

El reconocido periodista y columnista ve con recelo la forma de actuar de Génova contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y considera que podría haber ‘gato encerrado’ detrás de las intenciones de la dirección del partido.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Ussía dejaba caer la tesis de un posible pacto secreto entre Pablo Casado y Pedro Sánchez. Una alianza que podría estar tomando forma con los ataques contra la ‘popular’ y hasta con el polémico voto a favor del diputado Alberto Casero a favor de la reforma laboral.

“Vistos los acontecimientos es lógico pensar que el voto telemático “equivocado” del titán de Trujillo no haya sido un error, sino el cumplimiento de un pacto entre Sánchez y el desaparecido de Génova”, indica en su cuenta de Twitter.

Vistos los acontecimientos es lógico pensar que el voto telemático “equivocado” del titán de Trujillo no haya sido un error, sino el cumplimiento de un pacto entre Sánchez y el desaparecido de Génova. — Alfonso Ussía (@alfonso_ussia) February 18, 2022

Una teoría que toma aún más fuerza si se toma en consideración que el PSOE viene durante los últimos días ofreciéndose para facilitar un gobierno del PP en Castilla y León sin la necesidad de VOX. En este sentido, se baraja la opción de que existan acuerdos autonómicos que salten a otros ámbitos de política nacional.

Ussía pone el énfasis en la votación de Casero, se trata del mismo diputado que, según la Cadena SER, sería el “encargado de llamar a los miembros de partido para que mostrasen en público su apoyo al presidente Pablo Casado”. Una técnica que habría sido dirigida por la dirección nacional del PP, a través de la secretaría de organización.

Entre los responsables políticos que han mostrado su apoyo a Casado se encuentran la expresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, el vicesecretario de comunicación, Pablo Montesinos, además de Carlos Mazón, presidente del PP en la Comunidad Valenciana, o Beatriz Fanjul, presidenta de las Nuevas Generaciones del PP, así como una larga lista de diputados y responsables afines al partido.

No ocurre lo mismo con figuras como Esperanza Aguirre, Alberto Núñez Feijóo o Cayetana Álvarez de Toledo, quienes no han dudado en mostrar su rotundo apoyo a la presidenta autonómica y denunciar la forma de actuar de Génova.

Dimisión de Pablo Casado

Cayetana Álvarez de Toledo fue la última que se alistó en la guerra civil que sacude las entrañas del PP.

La diputada y exportavoz parlamentaria se ha convertido en la primer responsable público del partido que ha pedido explícitamente y en público la dimisión de Pablo Casado.

La ‘popular’ considera que la dirección nacional del partido tendría que haber trasladado a la justicia los indicios sobre irregularidades en un contrato de la Comunidad de Madrid, en vez de «utilizar métodos verdaderamente sucios, propios de un vertedero».

En este sentido, admite que «lo que hemos visto y vivido esta mañana probablemente sea la mayor crisis y, desde luego, la más absurda e inaudita en la historia del Partido Popular».

Por su parte, durante su intervención exprés en ‘Todo es Mentira’ del 17 de febrero, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, consideró que “es gravísimo que se espíe a un compañero” y que “si hay sospechas de un delito, lo que hay que hacer es denunciarlo. No contratar a una agencia de detectives”.

Ante las cámaras de ‘Cuatro’, Aguirre aprovechó para lanzar un recadito al secretario general del PP. “Yo soy muy pro británica y he dimitido hasta tres veces. Si yo fuera Teodoro, dimitiría hoy más que mañana. Más aún después de esa rueda de prensa en la que anuncia que experimenta a Ayuso y no explica en qué ha faltado”.

Si bien Risto Mejide quería conocer su valoración sobre Pablo Casado en la guerra interna del PP, la expresidenta madrileña explica que “debe estar debatiéndose en si debe o no hacer caso a Teodoro. Es a mí a quien no le hace caso, aunque me leyó un mensaje el otro día sorpresivamente”.