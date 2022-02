Olona, contundente contra el espionaje de Casado a Ayuso: «¡Deleznable!»

Macarena Olona tuvo que morderse la lengua en varias oportunidades en la rueda de prensa celebrada este 18 de febrero.

Al ser preguntada por la guerra civil del PP, la diputada de VOX reconoció que, como ciudadana, está “sorprendida, espantada y horrorizada”. Sin embargo, intentó hacer ninguna valoración política.

“Afortunadamente no son informaciones que afectan a mi partido y no me corresponde analizar a mí lo ocurrido. Eso sí, espero que se clarifique todo hasta el final”, esquivaba a las preguntas de los periodistas.

Aunque le intentaron ‘chinchar’ por diversos lados, Olona se mantuvo férrea en la prudencia.

Eso sí, finalmente no pudo evitar calificar de “deleznable” que desde Génova se espiara a la presidenta autonómica.

“Esto es deleznable y se tiene que investigar hasta el final. Es indiferente a quién se investigue. Es una cuestión de regeneración democrática”, precisó Olona.

En este sentido, matizó que “la corrupción no tiene color político y es deleznable afecte a quien afecte. El espionaje no tiene color político y es deleznable afecte a quien afecte”.

Sobre si la crisis del PP beneficia a VOX, Olona deja claro que “es una valoración que no haremos en ningún caso. Afortunadamente no es un tema que afecta a VOX y no es a mí a quien le toca dar explicaciones”.

Primera dimisión

Tras salir a la luz el espionaje contra la presidente de la Comunidad de Madrid, se conoció la dimisión de Ángel Carromero, coordinador general de la Alcaldía en el Ayuntamiento de Madrid.

Se trata del amigo personal de Pablo Casado y José Luis Martínez-Almeida está señalado como uno de los cerebros de la operación contra la presidenta autonómica.

«Tras la nueva información aparecida esta tarde en ‘El Confidencial’ y tras mantener una conversación con el alcalde de Madrid, José Luis Martinez Almeida, Ángel Carromero ha presentado su dimisión con efecto inmediato a partir del día de hoy», informan fuentes del Palacio de Cibeles.

Es importante destacar que esta dimisión se produce después de que todas las miradas estuvieran puestas sobre él por el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso y tras mantener una conversación con Almeida esta misma tarde. Una dimisión que, según explican desde el equipo del regidor, es con carácter inmediato.

De hecho, Almeida ya había apuntado esta mañana hacia su figura alegando que si se demostraba «alguna actividad irregular» en este caso sería «cesado de inmediato». La demostración no ha sido necesaria porque la dimisión ha llegado incluso antes lo que acrecienta las dudas sobre una posible participación de Carromero, muy cercano a la dirección de Génova y a Pablo Casado en este caso.

La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, reaccionó a la dimisión de Carromero: Ya hay en el Partido Popular un «chiquilicuatre menos». Con la contundencia que la caracteriza, recalcó que mantenía su apoyo a la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso.