Golpe al mentón de Ayuso a Casado: «Esto no puede salir gratis»

El conflicto entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso continúa.

Con todas las miradas puestas en cuál será el próximo paso de la dirección del Partido Popular, los azules se encuentran más divididos que nunca. Entre los apoyos más fuertes que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid se encuentran Cayetana Álvarez de Toledo o Esperanza Aguirre. Por su parte, el líder del PP cuenta con el de Teodoro García Egea y Cuca Gamarra.

En la actualidad, todo apunta a que puede darse un acuerdo para apoyarse mutuamente Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia. De acuerdo con la información que desvela Periodista Digital:

Isabel Díaz Ayuso regresó a su agenda de trabajo este lunes 21 de febrero de 2022, después de haberse centrado durante unos días en su pugna con el PP nacional y en demostrar su inocencia y la de su hermano; y participó en un acto en Boadilla del Monte, la inauguración de una biblioteca. Durante la rueda de prensa posterior, la presidenta madrileña explicó su sentir con respecto de Génova 13, sede en la que a la misma hora están sumidos en una reunión del comité de dirección:

Y en cuanto a las dimisiones que se han exigido, Ayuso explica:

«Si tiene que ver o no dimisiones en el PP se verá en estos días. No puede salir gratis toda esta situación y la destrucción de mi presunción de inocencia. Yo no puedo mirar para otro lado y hacer como que todo sigue igual».