Puente se ha empeñado en "carmenizar" Valladolid

Óscar Puente diseña un «Valladolid Central» solo para ricos en 2023

La zona de bajas emisiones, ocupará más de un millón de metros cuadrados, el doble de la zona llamada "almendra central". Todo aquel que no disponga de un coche de emisiones 0, C y B, dentro de un año no podrá acceder al centro de Valladolid.