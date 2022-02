Colosal varapalo de Ayuso a CTXT en plena batalla contra Génova

Isabel Díaz Ayuso sigue avanzando con contundencia en distintos frentes.

Mientras avanza en su batalla contra Génova con la dimisión de Teodoro García Egea, la presidenta de la Comunidad de Madrid tuvo el tiempo suficiente para meterle un colosal varapalo a CTXT, medio de comunicación donde colabora Pablo Iglesias.

La ‘popular’ dio un puñetazo en la mesa al publicar un tuit donde pedía a las cadenas de televisión que no graben en el colegio de sus sobrinos. A lo que agregó: “El acoso no puede llegar tan lejos”.

Lejos de condenar que los medios de comunicación estén involucrando a tres menores de edad en un tema totalmente político, CTXT intentó aprovechar la denuncia de Ayuso para atacarla.

A través de sus redes sociales, el medio respondió a la presidenta autonómica: “¡Anda mira! ¿Tú habías condenado lo de Galapagar? ¿O se te había pasado?”. Un guiño al ex vicepresidente segundo, quien justamente acaba de perder el juicio contra Alejandro Entrambasaguas, periodista de OkDiario, por el presunto acoso a sus hijos.

Anda mira! Tú habías condenado lo de Galapagar? O se te había pasado? https://t.co/1jaADjNvZ4 — CTXT (@ctxt_es) February 22, 2022

Sin embargo, el ridículo del CTXT fue máximo cuando Ayuso les calló la boca sin la necesidad de una sola palabra.

La ‘popular’ se limitó a recordarles el tuit publicado el pasado 20 de mayo de 2008, en el que afirmaba, justamente en defensa de Iglesias y su pareja Irene Montero: “No se puede señalar la casa de nadie por muy en desacuerdo que se esté y aunque ellos mismos lo hayan hecho tantas veces antes con jueces, políticos, militares, guardias civiles, policías, periodistas, profesores, empresarios… El fin no justifica los medios”.

La petición de Ayuso a las cadenas de televisión de respetar la vida privada de sus familiares, en este caso menores de edad, llega solo pocas horas después de que la ‘popular’ criticó que “me han robado la presunción de inocencia, a mi familia el anonimato y a mi equipo tantas horas de trabajo honrado y serio”.

Sin embargo, Ayuso dejó claro que no se cruzará de brazos y advierte que hará ‘temblar’ la tierra para lograr sus objetivos. “No dejaré de trabajar para que la Comunidad de Madrid siga arriba y mi partido en Madrid se renueve desde los cimientos”.

Defensa de la familia

Unas declaraciones que llegan después de que el 21 de febrero dejó claro que “si tiene que ver o no dimisiones en el PP se verá en estos días. No puede salir gratis toda esta situación y la destrucción de mi presunción de inocencia. Yo no puedo mirar para otro lado y hacer como que todo sigue igual”.

Muy dolida, lejos de tratar de zanjar el asunto, la presidenta madrileña asegura estar profundamente desolada por la persecución a la que ha sido sometida su familia: