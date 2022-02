Iglesias se parapeta en Ayuso para volver a sacar el falso acoso a sus hijos

Es un oportunista político.

Pablo Iglesias se ha parapetado en el acoso mediático perpetrado por algunas televisiones yendo a grabar el colegio donde están las sobrinas de Isabel Díaz Ayuso para arrimar el ascua a su sardina.

El problema para el fundador podemita es que no todo el monte es orégano y mientras lo denunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid es cierto, lo de los hijos de Iglesias e Irene Montero fue más falso que una moneda de tres euros.

Y ahí está la sentencia de un juez para acreditarlo. Pero el político morado, devenido ahora en opinador y analista no se apeó del burro:

Por desgracia hay jueces que entienden que eso no es acoso. Ni tampoco lo que ocurrió con nuestros hijos que fue mucho más grave. Aunque a lo mejor siendo del PP tienes más suerte que nosotros en los tribunales https://t.co/P0k9YvWJyD

Y, claro está, tuvieron que venir a recordarle lo obvio.

Entre otros aspectos que la propia Ayuso había condenado el señalamiento que se hizo del casoplón de Pablo Iglesias cuando este se fue a vivir a la exclusiva zona de Galapagar:

— Esto no es justoᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ༝ (@Estojusto1) February 22, 2022

Te recuerdo que tú inventaste el jarabe, y no estás siendo nada justo con Ayuso, ella tiene clase, tú solo dabas clases, ahora vas y lo cascas pic.twitter.com/oByGUjQpSo

La elegancia es una virtud que nunca has tenido. No se puede decir lo mismo de @IdiazAyuso . Dejo este tuit de 2018. pic.twitter.com/gzajDY3Du0

Pablito cuando un juez dice que no hay acoso es porque no hay acoso… lo que pasa es que tú ves acoso cuando te interesa y cuando no miras para otro lado, verdad??

— Charycae🇪🇸😊🇪🇸😊🇪🇸 (@charycae) February 22, 2022