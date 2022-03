‘Ciclón’ Albert Rivera: despedido y rumores de divorcio de Malú y fichaje del nuevo PP de Feijóo

Suenan vientos de cambios personales, profesionales y políticos para quien fuera presidente y líder de Ciudadanos, Albert Rivera. El abogado catalán recientemente perdía el empleo en el que ha trabajado durante casi dos años, ingresados semanas después de abandonar Además, José Manuel Villegas, el que fuera su número dos en la formación naranja, también dejaba su puesto.

Por el momento, ambos se encuentran negociando las condiciones de su salida. Los dos firmaron un contrato de cinco años, que no se ha cumplido, y Rivera y Villegas exigirían la retribución de su sueldo hasta 2025 y están estudiando también reclamar daños morales al bufete.

A este revés profesional se sumaría otro de índole personal. En este sentido diversas publicaciones especulan sobre la posibilidad de que Rivera hubiese roto su relación sentimental con la cantante Malú. Ambos tuvieron una hija en junio de 2020.

Los rumores, acrecentados además por el programa de Telecinco Viva la Vida, apuntan a que ex político y la artista habrían atravesado en los últimos meses una crisis que habría hecho mella en su relación, hasta el punto de que habrían tomado la decisión de seguir cada uno por su lado. Además, destacaron el hecho de que ella ya no le siga a él en Instagram y que, desde hace unos meses, la prensa no ha conseguido fotos de los dos.

En Algeciras, algunos paisanos de los familiares de ella apuntaron en el mismo espacio que «siempre viene sin él, está muy delgada y muy desmejorada». Eso sí, aseguraron que siempre estaba acompañada de su madre y de la pequeña Lucía. Las últimas fotos de los dos datan de septiembre del año pasado, cuando el mismo programa consiguió unas entrañables instantáneas de la familia en Zúrich.

Precisamente estos cambios laborales (y al parecer de índole personal) serían los que harían regresar próximamente a su Barcelona natal, después de varios años residiendo en Madrid. Ese cambio de residencia, de confirmarse, posibilitaría el regreso a la política activa de Albert Rivera.

Según algunas fuentes próximas al exlíder de Ciudadanos su futuro está ahora en manos del nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo. La sintonía política entre ambos es “evidente”, según cuentan a Periodista Digital las fuentes consultadas y podría negociarse su ingreso en el Partido Popular para ser el candidato al Parlament de Cataluya en las siguientes elecciones autonómicas catalanas.

Una posibilidad real que confirmaría los rumores sobre los contactos entre Rivera y algunos dirigentes de la cúpula popular. En todo caso, habría que esperar a la celebración del congreso extraordinario del PP (previsto para los primeros días de abril) para que la nueva dirección de Núñez Feijóo retome los contactos con Albert Rivera y, en su caso, le confirmen como el gran fichaje y a la apuesta catalana del Partido Popular para salir de su actual irrelevancia.