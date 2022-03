La Embajada de Rusia en España usa una imagen ‘fake’ para vender la ayuda humanitaria de Putin

La Embajada de Rusia en España está manipulando la realidad para impulsar la propaganda a favor de la sanguinaria invasión de Vladimir Putin.

La delegación diplomática anunció en su cuenta oficial de Twitter que “los militares rusos entregan 30 toneladas de ayuda humanitaria a los civiles ucranianos”. Sin embargo, el tuit fue ilustrado con una imagen manipulada, ya que no se trata de una fotografía real, sino de una que fue tomada en Nagorno Karabaj durante 2020.

Un ejemplo de manipulación que pone en duda el resto del mensaje y la presunta ayuda de los soldados rusos a la población civil en Ucrania a la que, justamente, bombardean y disparan (a pesar de no ser objetivos militares).

En concreto, la imagen que fue manipulada por la Embajada de Rusia en España se trata de la fila de camiones con presunta ayuda humanitaria. En realidad, se tratan de los 35 transportes soviéticos que llevaban material de construcción en 2020 a Nagorno Karabaj.

35 vehicles with construction material, 40 staff deployed to #Nagornokarabakh, 43 residential areas checked, 2,600 structures/buildings, of which 2,400 houses in Stepanakert, Martakert, Martuni and Askeran, direct antenna conection between Stepanakert and Moscow established. (1) pic.twitter.com/N5YuSRBH5z

— Nagorno Karabakh Observer (@NKobserver) November 21, 2020