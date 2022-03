Alberto Núñez Feijóo: «Si en el PP tenemos un problema, no podemos retransmitirlo en prime time»

Claro y directo. A la raíz de los problemas.

El futuro presidente del Partido Popular a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, disecciona en una extensa entrevista en el diario El Mundo este 6 de marzo de 2022 cuáles han sido los principales errores que se han cometido durante la crisis que afectó a la formación una vez celebradas las elecciones de Castilla y León.

El jefe del Ejecutivo gallego detecta que una de las fallas que fue ensanchándose poco a poco fue la de la precipitación que hubo en el PP tras la moción de censura que Pedro Sánchez le presentó a Mariano Rajoy y que derivó en la salida de este último de La Moncloa:

Sufrimos una moción de censura injusta en 2018, y eso nos llevó a una situación traumática. El Congreso de sucesión se hizo de una forma precipitada, salió una candidatura más por exclusión, y esta candidatura no cristaliza por dos motivos: hubo mucha gente en el partido que no quiso incorporarse y cometimos errores. A partir de la moción, entramos en un periodo de escasa planificación, bastante improvisación y poca reflexión.

Seguidamente, pone el acento en Teodoro García Egea, secretario general saliente, y al que considera que no supo ser discreto en el peor momento del PP:

Feijóo cree que Isabel Díaz Ayuso está fuera de toda duda y sospecha en relación a la labor profesional ejercida por su hermano:

Y tiene claro que se trata de uno de los mejores activos del PP:

Igualmente considera que la presidenta de la Comunidad de Madrid está más que capacitada y con los argumentos de peso necesario para ser la máxima exponente del PP regional:

Lo dije desde el primer día. Me preocuparía que un presidente autonómico no tuviera interés en presidir el partido, o se desentendiera de la vida orgánica del partido. Cuando haya un congreso, se podrá presentar quien quiera. Ahora mismo hay un Congreso nacional convocado y se puede presentar cualquier persona. Está abierto el plazo.

Núñez Feijóo, preguntado por qué hace cuatro años, cuando la salida de Mariano Rajoy de la presidencia del PP, no dio el paso para presentarse él a ese puesto, asevera que entonces, en 2018, la situación en España era más tranquila:

Hace cuatro años, España estaba en mejor situación. La vida política tenía muchas tensiones, pero era un país reconocible. Se abrió un Congreso de forma precipitada, y dije que yo de Galicia no me iba en un mes. En este momento, España está en situación de desgobierno, de centrifugación de la Nación y mi partido cree que no hay más opciones. Yo siempre creo que hay más opciones, pero no lo dudé ni un minuto por el calendario electoral: andaluzas, municipales y autonómicas y generales en el plazo de 24 meses. El miércoles por la noche, después de escuchar a los presidentes autonómicos, ya salí con mi decisión tomada.