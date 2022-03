Monedero y profesores ‘compinches’, acusados de «acosadores» en la Complutense

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) amaneció totalmente empapelada con cárteles donde se señala a varios profesores tachados de «acosadores» y «cómplices». Entre ellos, el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, los estudiantes aprovecharon para señalar a docentes con un historial de conductas reprobables. En los carteles que han colocado por todos los pasillos, tablones de anuncios, máquinas expendedoras, columnas, etc., atribuyen a Monedero la frase: «Todos hemos tenido nuestras aventuras con alumnas».

Okdiario recuerda que hace un año Fernanda Freire, exalumna de Monedero, relató en sus redes sociales un episodio incómodo. Se encontró a éste y a Pablo Iglesias en un bar en Lavapiés. Entonces sucedió lo siguiente: «En cuanto nos vieron, Monedero comenzó a hacer aspavientos orgulloso de sus alumnos y nos invitaron a una ronda. Recuerdo la mano de Monedero en mi cintura cuando volvía de la barra con una copa. Al parecer el hombre es muy tocón en general, pero yo no lo sabía. En ocasiones posteriores escucharía a otras chicas decir eso, que el Juancar es muy tocón y no hay que tenérselo en cuenta», aseguró.

Además, según su texto, Iglesias le invitó a acompañarle «al baño» tras «acorralarme cual cervatillo». «Voy al baño a refrescarme, te espero ahí», le dijo Iglesias, tal como relató la chica. Fernanda, hoy consultora y analista, recordó así unos hechos que ocurrieron en 2010. «Una historia de acoso y machismo rancio que sufrí allá por noviembre de 2010. Ruego atención y difusión sobre todo a todas aquellas personas que se consideren feministas y este hilo llegue a su alcance».

En los carteles que se han colocado este martes en la UCM se apunta igualmente a otros profesores a los que se les imputan declaraciones como: «El movimiento me too es un ejemplo de tiranía de la mayoría», «El colectivo LGTB es el lobby gay» o «Si tuviera una hija trans la denunciaría por matar a mi hijo».

A otro profesor le reprochan que «llama ‘cariño’ a las alumnas y las manosea, como está denunciado» y a otro docente le colocan el calificativo de «acosador» porque «llamó al teléfono privado de una alumna el fin de semana». A otras profesoras las tacha de cómplices por «parar el protocolo antiacoso» y «dejar denuncias sin respuesta».

«El 8M es una lucha, no una fiesta», «Por un 8M inclusivo y combativo»

o «No fue crimen pasional, fue violencia patriarcal» son alguno de los lemas que se han expuesto. También han colocado carteles como «La revolución será feminista o no será», «En nuestra revolución caben todas», «Obreras y estudiantes, unidas y adelante», «Que viva la lucha de la mujer obrera», «Mujeres migrantes, en lucha constante», «La revolución será feminista o no será» o, entre otros, «Feminismo de clase e interseccional».